Trogrlić: "Dabro je DP-u napravio problem poput pijanog ujaka na obiteljskom ručku"

Nakon što je novi ministar Alen Ružić u Saboru izabran sa 77 glasova, politička situacija u vladajućoj većini i dalje ostaje nejasna. Gordan Jandroković opisao ju je kao "jednadžbu s nekoliko nepoznanica", a pitanje odnosa HSLS-a, DP-a i zastupnika Josipa Dabre i dalje je otvoreno. O tim odnosima govorio je komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.

Trogrlić smatra da su izbori u ovom trenutku najmanje izgledan scenarij jer ne odgovaraju ni jednoj od ključnih strana u vladajućoj koaliciji. Posebno ističe Domovinski pokret, koji se, prema njegovoj procjeni, nalazi u znatno slabijoj poziciji nego prije posljednjih parlamentarnih izbora - "interno su se raspolovili, a moguće je i da ih je sama koalicija s HDZ-om politički oštetila. Status koji danas imaju na izborima ne bi mogli ponoviti", piše HRT.

Trogrlić smatra da Domovinski pokret nema mnogo prostora za manevriranje te da mu preostaje jedino smanjivanje napetosti. Kao važan signal ističe javni istup predsjednika stranke Ivana Penave, koji se, kako kaže, prvi put jasno distancirao od ustaške simbolike i priznao da je riječ o pogrešci.

– Razumljivo je da je došlo do tenzija. Zastupnik Dabro doveo je cijelu koaliciju u neugodnu poziciju, a ponajviše Domovinski pokret, ocijenio je.

"HSLS dobio vidljivost"

S druge strane, HSLS, prema Trogrlićevim riječima, ima stabilan, ali ograničen izborni potencijal. Iako je regionalno jak i može računati na barem jedan mandat, izlazak na izbore značio bi prolazak kroz neizvjesnu izbornu kampanju kako bi zadržali ono što već imaju.

Podsjeća i da je HSLS već deset godina pouzdan koalicijski partner Andreja Plenkovića, zbog čega je aktualna situacija posebno osjetljiva. Za reakciju predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka Trogrlić kaže da je bila snažna i vidljiva, čime je stranka dobila prostor u javnosti koji je tražila. Primjećuje i da su se u javnosti pojavila nova lica iz HSLS-a, koja su kroz ovu krizu prvi put snažnije komunicirala političke poruke.

Dodaje kako, iz njegove perspektive, u Hrvatskoj trenutačno ne vidi političke aktere kojima bi izbori zaista odgovarali.

Tenzije koje nisu bez posljedica

Trogrlić smatra da se aktualna politička kriza ne može svesti na dojam da se "treslo brdo, a rodio se miš", iako je formalno riješena dok je premijer Andrej Plenković bio u inozemstvu. Ističe da se incident s Josipom Dabrom ne može relativizirati ni braniti te da je poslužio oporbi kao dodatni materijal za podizanje ideoloških tema, dok je s druge strane ozbiljno uzdrmao vladajuću koaliciju.

– Ovo je politički zahtjevna situacija jer se već mjesecima nalazimo u staroj ideološkoj podjeli na ustaše i partizane, koja puni medijski prostor i diže tenzije, ocijenio je, dodajući da je napetost ovih dana dosegnula vrhunac.

Dabro kao problem i za DP

Prema Trogrliću, ključni problem u koaliciji ostaje činjenica da je Josip Dabro percipiran kao "76. ruka", iako je izbor ministra sa 77 glasova bio jasna poruka da većina može funkcionirati i bez njega.

– Dabro se pokazuje kao iracionalan i teško kontroliran akter, što ga čini tempiranom bombom, ne samo za koaliciju, nego i za DP, rekao je.

Iako bi, kako dodaje, mnogima odgovaralo da Dabro više ne bude presudni glas, gubitak DP-a za HDZ u ovom bi trenutku bio gotovo nerješiv politički rebus. Zbog toga smatra da će i DP i HSLS ostati dio vladajuće većine.

Govoreći o mogućem učinku krize na rejting DP-a, Trogrlić je rekao da ne očekuje veći pomak. Smatra da stranka pokušava ideološki kapitalizirati situaciju koju je sama doživjela kao štetnu.

– Dabro je DP doveo u situaciju poput obiteljskog ručka na kojem pijani ujak napravi problem svima, slikovito je opisao.

Podsjetio je da je DP već prije izgubio dio potpore zbog unutarnjih podjela, a potom i ulaskom u koaliciju s HDZ-om, što je, kako kaže, sudbina gotovo svih manjih partnera na desnici. Aktualna kriza, prema njegovu sudu, neće bitno promijeniti taj trend, ali DP ima još više od dvije godine do idućih izbora da pokaže rezultate u resorima koje vodi.

Zakon o totalitarizmima kao opasna tema

Trogrlić upozorava da bi otvaranje pitanja izmjena zakona o zabrani totalitarnih simbola, koje su sada kroz "ultimatume" i "inicijative" zazivali i Dabro i dio političkih aktera s ljevice, bilo duboko štetno u ovom trenutku.

– Takav zakon postao bi jedina, izrazito polarizirajuća tema, a hrvatsko društvo trenutačno nije ni stabilno ni zrelo da ga donese bez novih podjela, rekao je.

Dodaje da je upravo Dabrin istup oduzeo dio argumenata vladajućima, uključujući i premijera Plenkovića, koji je prije tvrdio da ljevica širi histeriju, jer je ovaj put riječ o nedvosmislenom i javno osuđenom ekscesu.

Politička neodgovornost i umor birača

Trogrlić govori o široj slici političke neodgovornosti, ističući da dio aktera svjesno parazitira na bolnim temama iz prošlosti kako bi privukao pozornost.

– To je štetno za društvo i šalje pogrešnu poruku građanima, poručio je, dodajući da takva retorika možda diže tenzije, ali dugoročno ne donosi nužno izborne pobjede.

Prema njegovu iskustvu iz kampanja, birači se na kraju ipak odlučuju prema ekonomskim kriterijima - "na biralištu ljudi razmišljaju o plaći, mirovini i kvaliteti života, a ne isključivo o ideologiji".