Trogirani neće morati do Splita? Trgovački centar ipak ne ide na bubanj, dražba se odgađa

Trogirani možda ipak neće morati do Splita u shopping, jer bivši vlasnik tvrtke Megalit, u čijem je vlasništvu trgovački centar Marisa, Arsen Đurov, tvrdi da je pronašao partnera i da će vrlo brzo namiriti vjerovnike. Da to nisu samo prazne riječi, potvrđuje odgoda dražbe popularnog trgovačkog centra za 60 dana, kao i najava Đurova da će glavnog razlučnog vjerovnika, Erste banku, namiriti već do 9. siječnja.

Naime, Trgovački sud u Splitu donio je 29. prosinca zaključak o odgodi nakon što je Đurov sredinom prosinca podnio prijedlog za stečajni plan. Partner mu je splitski Viator, koji je spreman financijski i operativno sudjelovati u postupku. Cilj je namiriti sve vjerovnike u roku od 30 dana od potvrde stečajnog plana, bez prodaje trgovačkog centra. Prvi test bit će isplata Erste banke već do 9. siječnja, piše portal grada Kaštela.

Odgoda dražbe ujedno znači i da neće biti neizvjesnosti hoće li centar ostati otvoren, čega su se mnogi pribojavali nakon što je u svibnju objavljen stečaj tvrtke Megalit. Vrijedi spomenuti i da, unatoč odgodi dražbe, Muller zatvara svoju poslovnicu u Marisi 14. siječnja. Ovih dana u dućanu vrijede popusti od 30 posto na sve pri kupnji iznad pet eura. Prema saznanjima s terena, ostali dućani ostaju raditi. Zaposlenice u centru pričaju da njihove trgovine dobro posluju te ne strahuju za posao.

Podsjetimo, elektronička dražba započela je 4. studenog s početnom cijenom od gotovo 15 milijuna eura, četvrtinu niže od procjene koja iznosi 19,9 milijuna. Prema podacima Fine, još uvijek nitko nije uplatio potrebnu jamčevinu od gotovo dva milijuna eura.