Trogir zavijen u crno: Vozač izgubio život

Sinoć,4. studenoga 2025. godine oko 20:40 sati u Trogiru na kolniku ulice B. J. Trogiranina nasuprot zgrade suda, neposredno sjeverno od Čiovskog mosta, dogodila se nesreća.

Kako javlja splitska policija, prema dosada utvrđenim informacijama 71-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom kada mu je najvjerojatnije pozlilo tijekom vožnje, te je isti preminuo. Vozilo je nakon toga prešlo van ruba kolnika i udarilo u više parkiranih vozila.

Na mjesto događaja izišao je dežurni mrtvozornik koji je naložio mrtvozorničku obdukciju kojom će biti utvrđen točan uzrok smrti. Obavljen je očevid.