Tragična nesreća u Trogiru, preminuo vozač

Večeras oko 20.43 sati u Trogiru dogodila se prometna nesreća u kojoj je preminula jedna osoba. Prema prvim informacijama vozaču je pozlilo te se zabio u parkirane automobile.

Na mjesto događaja odmah je upućena Hitna, a policija obavlja očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće.

O događaju je izvješteno državno odvjetništvo.

Na mjestu događaja obavlja se očevid, a navedena dionica ceste zatvorena je za sav promet koji se preusmjerava na okolne pravce (preko novog mosta) .