Trogir u znaku proljeća: Sajam cvijeća na rivi od 22. do 26. travnja

Na trogirskoj rivi od 22. do 26. travnja održava se Sajam cvijeća, jedna od najprepoznatljivijih proljetnih manifestacija u gradu. Sajam će biti otvoren svakodnevno od 9:00 do 18:00 sati.

Riječ je o događanju koje svake godine okuplja velik broj izlagača iz područja cvjećarstva, hortikulture i uređenja okućnica, a posjetiteljima nudi bogatu ponudu biljaka i prateće opreme.

Na sajmu će se moći razgledati i kupiti raznovrsno cvijeće, sadnice, ukrasno i aromatično bilje te proizvodi i alati za vrtlarenje i uređenje vanjskih i unutarnjih prostora. Stručni izlagači bit će dostupni za savjete o uzgoju, njezi i održavanju biljaka.

Poseban dojam manifestacije daje lokacija na trogirskoj rivi, gdje će se spojiti cvjetne instalacije, mirisi proljeća i mediteranski ambijent. Očekuje se velik broj posjetitelja, domaćih i stranih, što sajmu daje i važnu ulogu u promociji turističke ponude Trogira u predsezoni.