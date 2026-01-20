Trogir Holding seli u poslovnu zgradu u Planom. Svečano potpisan ugovor o rekonstrukciji vrijedan 1.5 milijuna eura

Trogir Hoding, od iduće godine, seli u svoj prostor u Planom, a gradske prostorije u kojima su bili do sada ostaju za potrebe Gradske uprave.

Danas je u Trogiru potpisan ugovor s izvođačem radova koji će obaviti rekonstrukciju zgrade u Planom, a u njoj će biti sve komunalne djelatnosti. Projekt je vrijedan 1.5 milijuna eura, a obuhvaća rekonstrukciju zgrade, uređenje, izgradnju parkirališta te hortikulturno uređenje okoliša zgrade.

- Ovo je jedan povijesni dan za tvrtku Trogir Holding jer smo prošlu godinu iskoristili za prikupljanje dokumentacije i osiguranje financijskih sredstava, a kroz javni natječaj dobili smo i izvođača radova. Danas smo potpisali ugovor, a rok trajanja radova je godina dana. Kad sve bude završeno, napokon, ćemo se preseliti u naše poslovne prostore - kazao je Danijel Kukoč, direktor Trogir Holdinga.

Prema direktorovim riječima preseljenjem u Plano doći će do racionalizacije, imat će manje troškove i sva uprava će biti na jednom mjestu. Sve djelatnosti sele se u Plano osim pauk službe i djelatnosti medija.

- Preseljenjem neće doći do povećanja komunalnih usluga koju pruža Trogir Holding, što je možda najvažnija informacija za naše građane - pojasnio je Kukoč.

Tvrtka Alfa - ing je izvođač radova, a prema riječima direktora Duje Tičića ne postoje neke prepreke koje bi utjecale na rok radova i dinamiku poslovanja.

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić istaknuo je kako je ovo važan projekt za grad Trogir i njegove građane.

- Drago mi je da je tvrtka stabilna i nakon nabave većeg broja vozila došla je na red i poslovna zgrada. Očekujemo kako će ovim preseljenjem doći do kvalitetnije usluge jer u Planom je i reciklažno dvorište, a u dogledno vrijeme tvrtka kreće i u proširenje gradskog groblja kao nositelj radova uz potporu Grada - kazao je Bilić.