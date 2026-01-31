Trogir gradi i obnavlja: Višemilijunski projekti uz potporu države i EU fondova

Trogirski gradonačelnik Ante Bilić sa suradnicima je na takozvanom hodajućem kolegiju obišao četiri važna gradska projekta koja su trenutačno u gradnji.

Uz pomoć nekih državnih institucija i europskih fondova grad ulaže višemilijunske iznose u proširenje ulica, energetsku obnovu sportske dvorane, a najatraktivniji projekt nastavak je gradnje velike šetnice između centra grada i novog čiovskog mosta.

Nakon što je prvi dio šetnice otvoren za građane, sada se gradi nastavak prema trogirskom Pastoralnom centru. I Trogirani i turisti dobivaju uređeni obalni prostor s proširenom plažom, piše HRT.

- Kraj radova bi trebao biti tek za godinu dana. Ono što želimo je da do 1. lipnja u funkciji bude sama plaža, dio šetnice tako da možemo odraditi sezonu i nakon sezone naravno nastavak radova, završetak, rekao je Ante Bilić, gradonačelnik Trogira.

- Napravit ćemo znači preuređenje plaže Brigi, ona će biti dvije i pol tisuća metara površine i planirano je i proširenje. Na tim mjestima će biti realizacija tematskih zona sa dodatnim sadržajima, rekla je Mateja Mikuš, predstavnica izvođača radova.

Proširuje se i gradi i 600 metara Ulice Ante Starčevića koja vodi do gradskog groblja.

- Financijski isto tako prilično zahtjevno, preko dva milijuna eura je ova faza koja se sada radi. Za sad se dinamika odvija prema planu, cilj je da do ljetne sezone sve bude gotovo i da cesta bude u prometu, dodao je gradonačelnik Bilić.

- Rade se potporni zidovi sa obje strane kolnika. Kolnici će biti dvotračni sa nogostupom, u trupu ceste će se ugraditi sve nove instalacije, voda, struja, telefon, oborinske vode, kanalizacija, istaknuo je Ranko Maravić, predstavnik izvođača radova.

Dva milijuna i 600 000 eura ulaže se u energetsku obnovu sportske dvorane. Pola iznosa osigurao je Fond za zaštitu okoliša. Ne postoji slobodan termin u dvorani koju koriste jedna osnovna, dvije srednje škole i niz sportskih klubova.

- Tjelesne kulture za škole su ujutro od 8 do 16, iza 16 pa skoro do ponoći su nam sportski klubovi. Tako da smo zatrpani od ponedjeljka do petka, čak i subotom su treninzi, ističe Dubravko Škokić, ravnatelj Sportskih objekata Trogir, piše HRT.

Počela je i obnova te uređenje godinama zapuštenog velikog parka Garagnin u središtu grada. Skupi projekt od gotovo 9 milijuna eura tek je u prvoj fazi i trajat će više godina.