Trkači preuzimaju Solin! Zatvaraju se prometnice, evo što vozači trebaju znati

U subotu se u Solinu održava Prvenstvo Hrvatske u trčanju na 6 sati („Kruna kralja Zvonimira“). Početak utrke je u 17 sati na Mostu Franje Tuđmana, a utrka završava u 23 sata. Trči se kružno sljedećim ulicama: Most dr. Franje Tuđmana, Vukovarska, Marka Marulića, Put Majdana i Gašpina mlinica te natrag prema mostu.

Za vrijeme utrke (od 16:30 do 23:30) na snazi će biti poseban režim prometa, kao na slici.

Za promet vozilima u potpunosti se zatvara most Franje Tuđmana i ulica Gašpina mlinica. Za stanare koji žive uz stazu trčanja biti će omogućen promet desnom trakom Vukovarskom ulicom i ulicom Marka Marulića (u smjeru Majdan) a ulicom Put Majdana desnom trakom u smjeru Bilankuše. Vozačima koji dolaze iz smjera Izvora Jadra omogućiti će se prolaz ulicom Put Majdana desnom trakom.

Stanari koji imaju potebe izlaziti svojim vozilima iz ulice Gašpina mlinica trebaju preparkirati svoja vozila izvan zone trčanja. Molimo sve da podrže orgnaizaciju utrke i trkače te na poštivanje privremene regulacije prometa - priopćili su iz Grada Solina.