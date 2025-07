Triljske mažoretkinje proslavile kraj školske godine i predstavile nove odore

Članice Kulturno-umjetničke udruge Triljske mažoretkinje okupile su se ovoga vikenda kako bi obilježile završetak još jedne školske godine. Tom prigodom, djevojke su iskoristile priliku i za zajedničko fotografiranje u svojim novim odorama, pozirajući pored prepoznatljivih triljskih spomenika i mosta.

Predsjednica i voditeljica udruge Anita Dukić, koju članice od milja zovu “Ata”, prisjetila se početaka djelovanja:

„Sve je počelo prije 23 godine kada smo osnovali Kulturno-umjetničku udrugu Triljske mažoretkinje, koju moje cure vole nazivati klubom. Danas imamo za sobom brojne medalje i priznanja s natjecanja na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, od Rusije, Češke, Austrije, Italije, Španjolske do Srbije i drugih zemalja. No, najveća nagrada su nam nasmijana i zadovoljna lica naših djevojaka, njihova radost i povjerenje koje dijele s nama. To su prave vrijednosti kojima težimo“, rekla je Dukić.

Istaknula je kako je kroz klub u protekla dva desetljeća prošlo mnogo generacija, a da novih članica ne nedostaje, što je dodatna motivacija za nastavak rada. Danas klub okuplja 116 djevojčica u dobi od 5 do 21 godine.

Da je trud prepoznat, potvrđuje i nagrada Grada Trilja, dodijeljena samoj udruzi, kao i osobno voditeljici Aniti Dukić. Podršku radu daju i roditelji, gradske službe, lokalna samouprava te Osnovna škola Trilj, koja redovito osigurava prostor za treninge.

Triljske mažoretkinje, svojim aktivnostima i uspjesima, posljednjih 23 godine ponosno predstavljaju Trilj, Cetinsku krajinu, Splitsko-dalmatinsku županiju i cijelu Hrvatsku. Iako su medalje i priznanja brojne, najvrjednija nagrada ipak su, kako kažu, sretna i nasmijana lica djevojaka koje sudjeluju u radu kluba.