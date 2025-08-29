Tri uvjerenja koja djeca narcisoidnih majki nose u odraslu dob

Odrastanje uz narcisoidnu majku ostavlja duboke tragove na samopouzdanje i način na koji dijete kasnije doživljava sebe i druge. Terapeutkinja Shaler objašnjava tri najčešća obrasca uvjerenja koja se formiraju u djetinjstvu i prenose u odraslu dob.

1. "Nisam važan/na"

Kada dijete ne može ispuniti svaku majčinu želju, lako stvara dojam da nije dovoljno vrijedno i da ne znači ništa. "Narcisoidne majke brinu samo za sebe, a osjećaj nevažnosti koji prenose djeci često se nastavlja i kasnije u životu, kada odrasle osobe pristaju na manje nego što zaslužuju," navodi Shaler.

2. "Moram udovoljavati drugima, posebno njoj"

Vrijednost djeteta u takvom okruženju bila je mjerena isključivo time koliko je moglo ugoditi majci. Umjesto bezuvjetne ljubavi, dijete uči da smisao ima samo onda kada ispunjava majčina očekivanja i kada je predstavlja u dobrom svjetlu.

3. "Nesposoban/na sam"

Perfekcionizam postaje jedini prihvatljiv standard. Sve ispod toga smatra se neuspjehom. "Čak i kada bi dijete ostvarilo neki uspjeh, majka bi pomicala granice i uskraćivala priznanje, ostavljajući trajni osjećaj da ništa nije dovoljno dobro," zaključuje terapeutkinja.