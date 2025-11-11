Tri teške prometne nesreće u 20 minuta, u Kaštelima lančani sudar

Na širem splitskom području jutros su se, u razmaku od svega dvadesetak minuta, dogodile tri prometne nesreće u kojima su tri osobe ozlijeđene.

Prva nesreća dogodila se oko 11:20 sati u Kaštel Sućurcu, na cesti D8, gdje su se sudarili osobni automobil i motocikl. U nesreći je ozlijeđena jedna osoba.

Samo deset minuta kasnije, oko 11:30 sati, došlo je do lančanog sudara triju osobnih vozila na istoj prometnici, također na području Kaštela. Prema prvim informacijama, jedna je osoba ozlijeđena.

Treća nesreća zabilježena je oko 11:40 sati u Solinu, u Ulici Stjepana Radića, gdje su se sudarili motocikl i osobno vozilo. I u ovom slučaju jedna osoba je ozlijeđena.

Na mjestima nesreća intervenirali su policijski službenici i hitna pomoć, a promet se na dionici između Kaštela i Solina odvijao otežano do završetka očevida.