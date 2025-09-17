Tri sata čekanja na suncu: 'Živim između Splita i Supetra, a ovo što prolazimo nije normalno. Ovo je zlostavljanje!'

Više od 50 putnika ostalo je danas bez mjesta na trajektu u Supetru i prisiljeni su čekati sljedeću liniju – tri sata, na suncu i vrućini. Sve to, usred rujna, u navodno razvijenoj turističkoj destinaciji.

"Došla sam u 12:45, a na trajekt ću ući tek u 15:30. Više od 50 nas je ostalo čekati. Njima je to sasvim normalno, kao da nije problem da toliki broj ljudi satima stoji na suncu", poručuje ogorčena putnica koja živi na relaciji Supetar – Split.

Dodaje kako su ovakve situacije, nažalost, česte – pogotovo ako se isti dan želiš vratiti natrag na otok:

"U jednome danu znala sam čekati i po sedam sati u trajektnim lukama. Ovo je zlostavljanje."

Iako je turistička sezona pri kraju, gužve ne jenjavaju, a infrastruktura i organizacija plovidbenih linija – posebno u dijelu koji se tiče lokalnog stanovništva – i dalje su, tvrdi, ispod svakog standarda:

"Mi se zovemo turistička destinacija? Ma skroz smo neorganizirani. I to krajem rujna. Tri sata čekanja na trajekt nije prihvatljivo."

Posebno frustrira činjenica da putnici ne mogu unaprijed rezervirati karte za vozila pa dolazak na vrijeme ne znači ništa ako je trajekt već popunjen.

"Kome je u interesu da nema sustava rezervacija? Zar je normalno da dolazim sat i pol ranije i svejedno ostanem – na suncu, bez hlada, čekajući satima?"

Za mnoge stanovnike Brača, putovanje u Split nije izlet, već svakodnevica. Liječnici, studenti, zaposlenici i stariji ljudi ovise o trajektnim linijama i očekuju minimalnu razinu organizacije, na što su otočani godinama upozoravali.

"Kako da živim ovako, ako mi je život između Splita i Supetra? Zašto se ovo i dalje događa, i dokad će tako?", pita se na kraju putnica, dodajući:

"Strašno bahato ponašanje. Niti informacija, niti objašnjenja. Samo – 'nema više mjesta, čekajte'."

Poslali smo upit Jadroliniji i njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.