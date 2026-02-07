Tri potresa pogodila pogodila područje između Zagreba i Siska: "Tutnjava par sekundi"

Tijekom večeri i noći na subotu, 7. veljače 2026., na području između Zagreba i Siska zabilježena su tri slaba potresa. Podrhtavanja su bila male magnitude i bez opasnosti za stanovništvo.

Prvo podrhtavanje dogodilo se u petak navečer u 20:43 sati po lokalnom vremenu, oko 41 kilometar južno-jugoistočno od Zagreba, odnosno 15 kilometara zapadno od Siska. Magnituda potresa iznosila je 1,5, a žarište je bilo vrlo plitko, praktički na površini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U isto vrijeme zabilježen je i drugi potres istih karakteristika na gotovo istoj lokaciji i jednake magnitude 1,5, što upućuje na kratkotrajnu seizmičku aktivnost na istom rasjednom području.

Treće podrhtavanje zabilježeno je rano jutros u 4:44 sata po lokalnom vremenu. Ovaj potres bio je nešto jači, magnitude 1,6, s epicentrom desetak kilometara zapadno-sjeverozapadno od Siska, odnosno oko 40 kilometara jugoistočno od Zagreba, na dubini od 15 kilometara.

"Tutnjava par sekundi", napisao je korisnik na EMSC-u.

Riječ je o vrlo slabim potresima koje većina stanovništva najčešće i ne osjeti, ali su uobičajeni na seizmički aktivnom području središnje Hrvatske.