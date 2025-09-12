Tri pacijenta, jedna sestra i doktor – i puno smijeha na traumatologiji!

U okviru programa Dani Općine Dugopolje, na rujanskom repertoaru je predstava u ponedjeljak 15. rujna u 20:00 sati. Dramska sekcija 'Odande Donde' HKUD Peruća-Hrvace izvodi nagrađivanu komediju 'Trauma' u Domu kulture u Dugopolju.

Ova komedija povezuje tri lika, lišena kontakta s vanjskim svijetom te prepuštena valorizaciji zdravstvenog sustava na odjelu traumatologije za vrijeme Badnjaka. Tako ogoljeni rješavaju konflikte i stvaraju raznolike odnose. Za ugodu im se brine prekrasna, iscrpljena i opravdano nervozna medicinska sestra. Da sve ostane u normama institucije, naizgled se brine doktor.

Predstavu potpisuje Ante Vrca, a glumačku postavu čine: Ante Vrca, Josip Torlak, Ante Cvitković, Ivana Mikulić i Ante Bošnjak Bare. Za ton i rasvjetu zadužen je Josip Doljanin, dok je u režiji Ante Bošnjak Bare. Dođite i uživajte u zabavnim viđenjima ljudskih odnosa. Ulaz je slobodan.