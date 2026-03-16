Tri oskarovska filma u Kinoteci Zlatna vrata

U ponedjeljak i utorak, 16. i 17. ožujka, u Kinoteci Zlatna vrata prikazuju se tri filma nagrađena Oscarom.

U ponedjeljak u 19 sati na rasporedu je film "Jedna bitka za drugom" redatelja Paula Thomasa Andersona, dobitnik šest Oscara, među kojima i onih za najbolji film i najbolju režiju.

U utorak u 17 sati prikazuje se "Sentimentalna vrijednost" redatelja Joachima Triera, dobitnik Oscara za najbolji strani film.

Istoga dana u 19:30 sati na programu je film "Grešnici" redatelja Ryana Cooglera, nagrađen s četiri Oscara, uključujući onaj za najbolji scenarij.