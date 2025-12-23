Tri godine bez Massima

Danas se navršavaju tri godine otkako nas je Massimo napustio. Tri godine bez njegove prepoznatljive glazbe, toplog glasa i iskrene prisutnosti koja je znala dotaknuti srca svih nas. Njegove pjesme nisu bile samo melodije bile su priče o ljubavi, životu, čežnji i svakodnevici, priče koje smo svi mogli prepoznati u sebi.

Iako fizički nije među nama, Massimo živi u svakom stihu koji pjevamo, u svakom trenutku kada glazba stane između ljudi i postane most između emocija. Njegova umjetnost nas podsjeća da i u prolaznosti postoji trajna ljepota, i da su istinske emocije ono što ostaje.

Danas, tri godine kasnije, prisjećamo se njegovog života, njegovih pjesama i osmijeha koji je grijao publiku. Nedostaje nam, ali njegovo nasljeđe živi i nadahnjuje nove generacije.

Massimo, hvala ti što si ostavio toliko svjetla u svijetu.