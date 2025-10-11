Tri državljanina Srbije napadnuta nakon utakmice na Gripama. Dvojica su ozlijeđena

Nakon košarkaške utakmice na Gripama gdje je KK Split ugostio Partizan došlo je do incidenta u kojem su dva državljanina Srbije ozlijeđena.

Inače, Splićani su izgubili od gostujuće momčadi rezultatom 81-86.

"Možemo potvrditi kako su nakon košarkaške utakmice na Gripama u blizini dvorane od strane grupe mlađih osoba napadnuta tri srpska državljana koja su bila na utakmici.

Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, tako da su izbjegli nadzor i osiguranje policije. Dvije osobe su ozlijeđene i ukazuje im se pomoć. Treća osoba nije ozlijeđena", kazali su nam iz PU splitsko-dalmatinske.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.