SPLIT – PARTIZAN 81-86: Žuti poraženi na Gripama, trener Repeša isključen dvije minute prije kraja

Kao pobjednik susreta izišao je Partizan konačnim rezultatom 81:86. Prva je četvrtina pripala Splitu (15:8), u drugoj je bolji bio Partizan (19:30), kao i u trećoj (19:26), a u posljednjoj Split (28:22).

Prva je četvrtina započela dvicom Myersa, a Brown je potom poravnao rezultat. Dragić i Jordano pogodili su dvije trice za 8:2, a nakon dvije i pol minute Perasović je dodao dva koša, a Myers tricu za uvjerljivo vodstvo 13:2. Partizan je potom smanjio s dvama slobodnim bacanjima Browna, no Perasović dvicom vraća dvoznamenkastu prednost Splitu na 15:4. Jones je potom s druge strane ubacio jedno slobodno bacanje, a Bonga je ubacio dva poena i jedno slobodno bacanje za konačnih 15:8 na kraju četvrtine.

Drugu je četvrtinu otvorio Sikirić tricom, Bonga je uzvratio na isti način za 18:11. Kučić nije previše oklijevao pa je i on dodao tri poena, a s druge strane Washington Jr. ubacio je dvije trice za smanjenje rezultata na 21:17. Kučić je potom dodao dvicu, a onda je uslijedila serija od osam koševa za goste, dvice su redom pogađali Washington Jr., Bonga, Osetkowski i Washington Jr. još jednom za vodstvo Partizana od 23:25. Myers je dvicom poravnao rezultat, a već je u sljedećem napadu Washington Jr. zabio za novo vodstvo koje nije dugo trajalo jer je Marinelli ponovno vratio Split na 27:27. Muurinen i Bonga zabili su dvije dvice za povećanje vodstva, kod Splita je smanjio Perasović tricom, a Myers je s dva poena vratio prednost Splitu na 32:31. Potom je Jones s druge strane pogodio dvicu, no Myers je s dva slobodna bacanja zabio za vodstvo domaćih 34:33. Brown je zatim pogodio tricu, a Bonga dvicu za konačnih 34:38 na poluvremenu.

Treća je četvrtina započela dvicama Muurinena i Washingtona Jr., a kod Splita je Radošević dvicom smanjio prednost na 36:43. Pokuševski je potom ubacio dva poena, a kod Splita Myers je izborio koš-faul i pridodao tri poena za 39:45. Washington Jr. pogodio je dvicu, Dragić je s druge strane bio precizan jednom s linije slobodnog bacanja, a Brown je to kaznio u idućem napadu zabivši dvicu za 40:49. Myers je potom zabio dvicu, a Washington Jr. tricu za dvoznamenkastu prednost Partizana, 42:52, no Dragić jednim preciznim slobodnim bacanjem i Radošević dvicom smanjili su na 45:52. Pokuševski je potom zabio dvicu, a onda je Washington Jr. uz dvicu dodao i jedno slobodno bacanje za 45:57. Kod Žutih prednost je smanjio Stephens pogodivši dvicu, a onda je Perasović dvaput bio precizan unutar reketa za 51:57. Brown je zatim nakon kratkog prekida pogodio tricu, a Osetkowski je dvaput bio precizan s linije slobodnih bacanja, kao i Myers s druge strane za 52:62. Potom je Jones pogodio dvicu za 53:64 kraj treće četvrtine.

Posljednja je četvrtina krenula dvicom Jonesa, za Split je Stephens ubacio jedno slobodno bacanje, a Myers dva nekoliko sekundi nakon za 56:66. Jones je zatim triput bio precizan s linije slobodnih bacanja, a Kučić je na to uzvratio tricom za 59:69. Jones je zatim uz tricu nadodao i jedno slobodno bacanje, a Perasović je smanjio dvicom na 61:73. Osetkowski je potom ubacio dva poena, a onda je Muurinen dvaput bio precizan s linije slobodnog bacanja. Jordano je izborio koš-faul pa zabio dvicu, slobodno bacanje i tricu u razmaku od 20 sekundi za 67:77. Jordano je zatim ponovno pogodio dvicu za smanjenje prednosti gostiju, a s druge je strane Dragić izborio dva slobodna bacanja i oba realizirao za 71:77. Potom je Myers zabio koš-faul i bio precizan za delirij na tribinama. Radošević je potom izborio dva slobodna bacanja, a realizirao jedno za 75:77. Gosti su potom povećali prednost preko Jonesa koji je zabio dvicu, a potom je isključen trener Splita, Dino Repeša koji je negodovao zbog odluke sudaca, publika ga je ispratila ovacijama. Brown je zatim ubacio jedno slobodno bacanje, a s druge je strane Perasović smanjio dvicom na 77:80. Partizan je preko dvice Jonesa ponovno povećao prednost, a Dragić je izborio tri slobodna bacanja i realizirao dva za 79:82. Jones je potom ubacio nova dva slobodna bacanja, a onda je Radošević zabio dvicu za 81:84. Jones je potom zbacio dva slobodna bacanja za konačnih 81:86.

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers 23, 3sk, 8as, 1ukr, a potom Perasović 15, 2sk, 1ukr; Jordano 11, 2sk, 4as, 1ukr; Dragić 9, 4sk; Kučić 8, 2sk, 2as; Radošević 7, 5sk, 3as, 1ukr, 1blk; Stephens 3, 6sk, 2as; Sikirić 3, 1as, 1ukr; Marinelli 2; Antichevich 1sk, 1ukr; Svoboda i Jemo.

Žuti će iduću utakmicu odigrati 18. listopada protiv Alkara na Gripama u sklopu 4. kola FAVBET Premijer lige.