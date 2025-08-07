Tri dana nakon glazbenog spektakla u Sinju stižu oštre kritike: "Ovime je nanesena šteta ugledu Grada Sinja. Posao gradonačelnika je ozbiljan i odgovoran zanat, a ne pozornica za sabor"

Sinj je proteklog vikenda bio u središtu pozornosti – nakon Bare, Čoje i odgođene Alke, grad je ugostio glazbeni spektakl koji je bio vrhunac proslave. Koncert Marka Perkovića Thompsona!

Međutim, prije i po završetku koncerta na ulicama Sinja i šire okolice vladao je prometni kaos. Situacija je izazvala brojne reakcije, a sada se službeno oglasio i HSLS Sinj, oštro prozivajući gradsku vlast zbog, kako kažu, megalomanije bez odgovornosti i ozbiljnih propusta u organizaciji.

Priopćenje za medije prenosimo u cijelosti i autentično:

- MEGALOMANIJA SA ZAKAŠNJELOM ODGOVORNOŠĆU

Želimo izraziti duboku zabrinutost i razočaranje zbog velikih propusta u organizaciji koncerta Marka Perkovića Thompsona koji su mnoge doveli u opasnost zbog megalomanije sa naknadnom odgovornošću.

Gradonačelnik, kao osoba na čelu izvršne vlasti u Gradu Sinju, pokazao je ozbiljnu nesposobnost i neodgovornost u pripremi i provedbi događaja koje je privuklo velik broj građana i posjetitelja. Nedostatak jasne komunikacije, koordinacije sa službama sigurnosti, logistički kaos i krive procjene u organizaciji samo su neki od problema koji su obilježili ovaj događaj.

Ovime je nanesena šteta ugledu Grada Sinja, a građani i posjetitelji su dovedeni u situaciju neizvjesnosti, nesigurnosti i razočaranja što dokazuju komentari brojnih posjetitelja koji nisu uspjeli niti doći do hipodroma kao i onih koji su se nakon koncerta iz grada Sinja izvlačili preko 7 sati.

Organizacija ovakvih događaja zahtijeva profesionalnost i transparentnost, a sve je to nažalost, ovom prilikom izostalo što je dokazalo ono što smo i prije govorili, da je posao gradonačelnika ozbiljan i odgovoran zanat, a ne pozornica za sabor.

Grad Sinj je propustio priliku da pokaže kako smo spremni za prihvat ovolikog broja ljudi, a posebno bode u oči potpuni prometni kolaps. Puno puta smo upozoravali koliko je za naš grad bitna spojna cesta od Masle do Piketa, brza cesta Kukuzovac-Križice te druge spojne ceste. Kako je po našem gradonačelniku isključivo ministar i premijer odgovoran za to vjerojatno će se onda odgovornost za recentne propuste preliti na njih.

Sinjska javnost zaslužuje i da se potpuno transparentno izloži javnosti financijske aspekte ove manifestacije koji ne mogu biti poslovna tajna te da se procijeni šteta napravljena na sinjskom hipodromu.

U vremenu kada se zajedništvo, sigurnost i povjerenje građana trebaju njegovati i jačati, ovakvi propusti nisu prihvatljivi - stoji u priopćenju za medije koje potpisuje Tomislav Klarić-Kukuz, mag.oec, MBA.