TRI DANA IZAZOVNOG JEDRENJA Na Split Quantum Winter Regatti sudjelovalo preko 100 natjecatelja, evo tko su pobjednici

Split Quantum Winter Regatta se održavala od 16. do 19.11. u organizaciji Jedriličarskog kluba Split. Ove godine je bilo prvo izdanje regate u formatu koji je trajao četiri dana, od četvrtka 16. studenog, do nedjelje 19. studenog.

Na regati je sudjelovalo 132 natjecatelja iz 8 nacija, te najbolji mladi jedriličari iz čitave Hrvatske. Jedrilo se po izazovnim uvjetima zadnja četiri dana, od laganijeg vjetra u četvrtak, kada je prevladavao vjetar iz smjera Istok-Jugoistok, snage 10-ak čvorova, petka kada je zapadni vjetar dosezao i do 20 čvorova, te subote kada je tramuntana sa sjeverozapada pokazala zube udarima i do 30 čvorova.

Danas su palačinke izmamile osmjehe iako nije bilo sreće na regatnom polju. Eol se nije ukazao, te je flota provela dan u Lučici.

Uspješno je odredreno 6 plovova ove jako izazovne regate i po vremenskim uvjetima, ali i po kvaliteti flote. Osim najboljih hrvatskih jedriličara u klasi Optimist, na regatu so došla i brojna zvučna imena. Ukupnu pobjedu odnio Eivinn Lofterød iz Švicarske (D.R.C.S.), ispred Mattie di Martina iz talijanskog S.V.B.D-a iz Trsta. Na trećem mjestu se smjestio domaći Zoran Jakić, koji je još jednom potvrdio svoju dobru formu. Koliko god je bilo dobro gostoprimstvo na kopnu, toliko se domaćini nisu pokazali previše gostoljubivi na moru. Uzeli su čak tri medalje. Doamći David Palinić je uzeo broncu u konkurenciji dječaka do 12 godina, a Nina Marušić je završila kao trećeplasirana djevojka.

Vrhunac kopnenih događanja je bila lutrija koju je osigurao sponzor Quantum Sails Hrvatska. Prva nagrada je bilo jedro, a najsretniji je bio Hynek Zakoucky (Cesky Yacht Klub) koji je ponio jedro u Češku. Vrijednu nagradu mu je uručio predsjednik Gradskog Vijeća Grada Splita, gosp. Željko Domazet.

Uz dobru zabavu, jedriličari su se družili te su svi najavili povratak i dogodine, tako da se očekuje još jača konkurencija. Cilj organizatora je regatu dizati po kvaliteti i biti jedna od nezaobilaznih destinacija najboljih jedriličara klase Optimist. S nestrpljenjem se očekuje 5. izdanje ove regate.

Rezultate pogledajte na linku, a kako je bilo na moru u fotogaleriji.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split Foto: Marko Bertolino, JK Split