Tri dana inovacija u obrazovanju: prijavite se na peto izdanje ENTER konferencije!

Od 4. do 6. prosinca 2025. godine, u hotelu Radisson Blu Resort & Spa u Splitu, održat će se peto izdanje Enter konferencije, jednog od ključnih stručnih događaja posvećenih razvoju i unapređenju obrazovanja u Hrvatskoj.

Enter konferencija profilirala se kao središnje mjesto okupljanja odgojno-obrazovnih djelatnika, stručnjaka iz različitih područja te entuzijasta koji žele mijenjati obrazovni sustav i doprinijeti njegovoj modernizaciji. Tijekom tri konferencijska dana sudionike očekuju predavanja renomiranih stručnjaka, interaktivne radionice, prezentacije projekata te bogat popratni program osmišljen kako bi potaknuo razmjenu iskustava i međusobno umrežavanje.

Program za obrazovanje budućnosti

Ovogodišnja konferencija usmjerit će se na suvremene pristupe u odgoju i obrazovanju, uključujući metode rada s darovitom djecom, primjenu STEM-a i informacijsko- komunikacijske tehnologije u nastavi, razvoj socio-emocionalnih kompetencija te daljnje unapređenje modularne nastave.

Program konferencije sastoji se od nekoliko tematskih sekcija koje vode iskusni moderatori, a obuhvaćaju aktualne izazove i trendove u suvremenom obrazovanju. Uz veliki broj školskih djelatnika koji će svojim izlaganjima obogatiti sadržaj konferencije, posebno se ističe nekoliko predavanja koja će zasigurno privući i širu publiku izvan obrazovnog sustava.

Poznati matematičar i financijski stručnjak Toni Milun održat će predavanje „Financijska pismenost kao ključ cjeloživotnog učenja i razvoja darovite djece“, u kojem će iznijeti važnost ranog financijskog obrazovanja te ponuditi praktične savjete o tome kako zarađivati više, trošiti pametnije i ulagati odgovornije.

Mario Mikić Vučak iz tvrtke Culex demonstrirat će kako primjenom VR i AR tehnologija učionica može postati motivirajuće, interaktivno i sigurno okruženje za eksperimentalno učenje.

S druge strane, profesori s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Mile Dželalija, Marina Kranjec i Mija Marinković, predstavit će transdisciplinarni istraživački laboratorij koji sustavno potiče razvoj potencijala darovitih učenika i usmjerava ih prema izvrsnosti.

Kako se prijaviti?

Sve detalje o programu možete pronaći na službenoj web stranici konferencije, a do 21. studenog možete iskoristiti i ranu kotizaciju od 110 eura. Nakon navedenog datuma, trodnevna kotizacija iznosit će 180 eura, a za vrijeme konferencije 230 eura. Ako planirate doći samo jedan dan, tu je i jednodnevna karta od 80 eura.

Ne propustite ovogodišnju ENTER konferenciju, jedinstveno mjesto susreta, učenja i razmjene ideja, koje potiču stvarne promjene u obrazovanju. Pridružite nam se i postanite dio zajednice koja oblikuje budućnost učenja. Vidimo se!