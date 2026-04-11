TRGOVAČKI LANAC POVLAČI RIBU Državni inspektorat: Hitno se povlači popularni proizvod, vratite ga u dućan

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda svježa skuša, koji je povučen s tržišta zbog utvrđene razine histamina iznad dozvoljenih granica.

Riječ je o proizvodu iz proizvodne serije (LOT) 15626, bez navedenog GTIN (EAN) broja. Opoziv je proveo subjekt u poslovanju s hranom, tvrtka METRO Cash & Carry Hrvatska, nakon zaprimljene obavijesti dobavljača NEDERLOF ITALIA SRL.

Prema navodima, proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

Iz METRO-a su pojasnili kako su tijekom laboratorijskih analiza utvrđene povišene razine histamina, zbog čega je proizvod povučen iz prodaje.

Kupcima koji posjeduju proizvod iz navedene serije savjetuje se da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u METRO centar gdje je kupljen. Po povratu proizvoda, kupcima će biti vraćen cjelokupan iznos.

Iz tvrtke ističu kako je opoziv u skladu s njihovim poslovnim principima, prema kojima su zdravlje i sigurnost kupaca među glavnim prioritetima. Također pozivaju kupce da o opozivu obavijeste svoje partnere i kupce, ako su proizvod dalje distribuirali.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvod s navedenim LOT brojem.