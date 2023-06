Trenutak kojim je Dino Bošnjak oduševio svijet: "Shvatite moju želju da se ta priča ne širi previše"

Sportska osoba dana, ne samo na Europskim igrama u Poljskoj, neplanirano je postao hrvatski dugoprugaš Dino Bošnjak, član hrvatske reprezentacije koja je nastupila na ekipnom Prvenstvu Europe u poljskom Chorzowu.

No, nije se ta Bošnjakova "slava" dogodila zbog njegova dobrog nastupa i visokog plasmana u utrci na 5000 metara (u kojoj je na kraju bio 15.) nego zbog geste koju je napravio.

A Dino je, vidjevši da Slovenac Vid Botolin tetura, zastao i pomogao kolegi da uđe u cilj. Nažalost, koliko mu je ljudski pomogao, toliko mu je tom humanom gestom sportski odmogao, jer ovaj u cilj nije ušao samostalno pa je diskvalificiran. A to je sveukupno značilo da Slovenci neće proći u Prvu diviziju jer su ostali kratki upravo za taj jedan bod, odnosno za pola boda, koliko su zaostali za Litavcima.

Premda je zbog svoje geste izazvao veliku pozornost, i priča se zakotrljala i po sportskom svijetu, Bošnjak nije bio voljan davati izjave za medije osim sljedećeg priopćenja:

"Zahvaljujem Vam na interesu za događaj tijekom utrke u poljskom Chorzowu, ali bih vas ljubazno zamolio da shvatite moju želju da se ta priča ne širi previše, budući da smatram kako je riječ o normalnom, ljudskom potezu te od toga nema potrebe raditi neku veliku priču. Najsretniji bih bio da se to nije ni dogodilo, da je kolega i prijatelj Vid normalno završio utrku, kao što bih volio i da je moj nastup bio uspješniji u sportskom smislu te da sam donio više bodova svojoj reprezentaciji kojoj ovim putem čestitam na trudu i vrhunskim rezultatima. U nadi da ćete razumjeti moju odluku, još jednom zahvaljujem na interesu, a kad sportskim rezultatima to zaslužim, rado ću vam biti na raspolaganju."

Competitors, but in the end we're humans!

Beautiful display of sportsmanship between Dino Bošnjak 🇭🇷 and Vid Botolin 🇸🇮 at the European Team Championships.pic.twitter.com/fw209sEVyk

— Oluwadare (@Track_Gazette) June 22, 2023