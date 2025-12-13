Trenutak istine za Antonija Plazibata! Evo gdje i kada možete pratiti Plazu u novom pohodu na vrh Gloryja

Večerašnja GLORY Collision 8 priredba u Arnhemu nije tek još jedna velika kickboksačka večer i vrhunac Gloryjeve sezone. Za Antonija Plazibata ona predstavlja povratak u precizno odabrani trenutak, povratak koji nosi težinu godina provedenih izvan ringa, ali i jasnu svijest o tome da se pred njim ponovno otvara put prema samom vrhu. Ovo nije povratak iz nostalgije, niti pokušaj da se zatvori krug karijere, već promišljen ulazak u novu fazu u kojoj se iskustvo, strpljenje i glad ponovno spajaju.

Gotovo dvije i pol godine Plazibat nije bio aktivan, a pauza nije bila posljedica gubitka motivacije ili zasićenja sportom. Riječ je o kroničnoj ozljedi ruke koju je vukao još iz amaterskih dana, problemu koji se godinama tolerirao i prikrivao, sve dok tijelo nije povuklo crtu. Kulminacija je stigla u lipnju 2023. godine, nakon poraza od Kevina Tariqa Osara u borbi za privremenu titulu teške kategorije, meča u kojem je Plazibat do kraja iscrpio fizičke rezerve i platio cijenu dugotrajnog ignoriranja dotične ruke. Upravo taj dvoboj označio je prisilni prekid u trenutku kada se nalazio na samim vratima vrha GLORY-jeve teške kategorije, piše fightsite.

Slijedilo je razdoblje oporavka koje nije bilo linearno ni jednostavno. Osim liječenja ruke, Plazibat je prolazio i proces unutarnjeg preispitivanja, kakav je neminovan kada borca na duže vrijeme izbaci iz ritma koji mu definira svakodnevicu. Tijekom te dvije godine bilo je mnogo distrakcija, pokušaja da se život ispuni sadržajem izvan ringa, ali i sasvim logičnog pitanja koje se nameće svakome tko je već dotaknuo elitnu razinu: ima li smisla nastaviti dalje, vratiti se u svijet u kojem nema sigurnosti, kompromisa ni jamstava? Odgovor nije došao brzo, niti lagano, ali je na kraju bio jasan.

U toj odluci važnu je ulogu imao i njegov status pulena legendarnog Mikea Passeniera, čovjeka koji je kroz desetljeća rada u Nizozemskoj oblikovao neke od najprepoznatljivijih kickboksačkih karijera. Povratak pod Passenierovo vodstvo nije samo tehničko pitanje pripreme, već i simbolički povratak u okruženje u kojem se ne toleriraju polovična rješenja. Upravo ta kombinacija iskustva, autoriteta i beskompromisnog pristupa dodatno je izoštrila Plazibatovu odluku da se ne vraća ako ne može ići do kraja.

Kontekst u kojem se vraća čini njegov povratak još intrigantnijim. Odlaskom Rica Verhoevena, nakon dugogodišnje i gotovo nedodirljive vladavine, GLORY-jeva teška kategorija ostala je bez jasnog središta. Divizija se preslaguje, traži novo lice i novu priču, a takvi trenuci rijetko dolaze borcima koji su već dokazani, ali još uvijek gladni. Plazibat u tom smislu ima rijetku priliku iskoristiti ne samo svojevrsni sportski vakuum, već i val vlastite popularnosti u Nizozemskoj, tržištu koje iznimno cijeni agresivne, beskompromisne borce spremne na otvorenu borbu, javlja fightsite.

Upravo njegov stil savršeno se uklapa u ono što GLORY traži u novoj eri. Plazibat nije borac koji kalkulira ili gradi karijeru na sigurnim bodovnim pobjedama. Njegov pristup je sirov, izravan i vizualno privlačan, stil koji publika pamti i koji organizacije žele gurati u prvi plan. U marketinškom smislu ima sve potrebno da postane jedna od glavnih perjanica organizacije, a u sportskom još više, jer se radi o teškašu koji je već pokazao da može nokautirati svakoga u diviziji.

Večeras ga čeka Nordine Mahieddine, protivnik s kojim dijeli neriješen međusobni omjer i s kojim ulazi u treći okršaj. Takvi mečevi rijetko ostavljaju prostor za iznenađenja. Nema skrivene taktike, nema faze upoznavanja. Ostaje samo pitanje tko je spremniji i tko je mentalno stabilniji u trenutku kada se borba lomi. Za Plazibata to nije test povratka, već prva konkretna stepenica prema onome što slijedi.

Program večeri započinje u 17 sati Superfight serijom, dok glavni dio priredbe kreće u 19 sati. Na eventu je trebao nastupiti i član osječkog Kickboxing kluba Sveti Duh, Antonijo Krajinović, no njegov je nastup otpao zbog ozljede, dok regionalni naboj dodatno pojačava nastup Miloša Cvjetićanina, ratobornog Novosađanina kojeg čeka okršaj s Cemom Caceresom. Borbu Plazibata i Mahieddinea realno je teško očekivati prije 22:30 sati, iako dinamika večeri može donijeti i poneko pomicanje rasporeda, donosi fightsite.

Četiri meča Superfight serije bit će dostupna svima putem YouTubea, dok je glavni program u Hrvatskoj moguće pratiti putem DAZN platforme uz cijenu od 19,99 eura. Tekstualni prijenos možete pratiti na Fight Siteu.