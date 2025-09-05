Trener Žutih u slatkom iščekivanju: Stiže mu prinova

Kad od djetinjstva č­­e­­sto putujete i mi­­jenjate zemlje i gra­­dove, a uz to vam je otac sportska legenda Jasmin Repeša, teško je da vas to ne obilježi", govori 32-godišnji Dino Repeša. Dino, poput oca Jasmina (64) koji trenutačno uspješno vodi klub Trapani na Siciliji, posljednjih mjeseci kao trener vodi KK Split. Nakon dolaska, Repeša mlađi istaknuo je kako mu je cilj sastaviti momčad koja može parirati u ABA ligi, a u domaćem prvenstvu boriti se za trofej sa Zadrom.

Kaže da se njegov otac u javnosti doima jako autoritativnim, a zapravo je veoma blag. Iako Dino jednoga dana želi nadmašiti očeve trenerske uspjehe, doma ne pričaju puno o košarci, već o obitelji. "Znam da je ponosan što sam krenuo njegovim putem", kaže Dino koji je presretan jer će krajem godine on i supruga Ivana postati roditelji, pa će njihov šestogodišnji sin Maro dobiti sestru. "Sretni smo i blagoslovljeni. Trudnoća protječe u redu, super se osjećam i svi smo jako veseli", govori Ivana Repeša koja je na snimanje za Gloriju došla puna energije. Ipak, nešto manje od razigranog Mara koji nam je otkrio da je izabrao ime za sestru koja će se zvati Ema.

"Baš smo uzbuđeni zbog dolaska curice, obitelj je najvažnija", kaže nam Dino Repeša čiji se život u potpunosti promijenio nakon što je prije sedam godina upoznao suprugu.

Djeca su prioritet

A sve je počelo kad je Ivana ugledala Dina u izlasku u Zagrebu. "Odmah mi se svidio. Prvo sam primijetila njegovu visinu, jer sam i ja visoka", prisjetila se Zagrepčanka, dodajući da su se zahvaljujući zajedničkim prijateljima i druženjima imali priliku upoznati. Vjenčali su se 2019. u Zagrebu, a uskoro je na svijet došao njihov sinčić Maro. Za njega roditelji ističu da je veselo, razigrano i znatiželjno dijete koje obožava glazbu, ples i pravi je mali fanatik za geografiju te stručnjak u prepoznavanju zastava država diljem svijeta, piše Gloria.