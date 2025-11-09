Trener srpske ekipe otkrio detalje incidenta: 'S fantomkama i palicama krenuli su na nas'

Sinoć je u Rijeci spriječen mogući incident nakon što je policija zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine s kapuljačama u blizini Centra Zamet, gdje se održava prvenstvo Balkana u karateu.

Policiju su pozvali organizatori nakon što je pomoć zatražio trener juniora iz Srbije koji je uočio skupinu mladića koja im je kaže ubrzano prilazila. Ispred dvorane na Zametu brzo stiže policija koja je izvijestila kako je zatekla navedenu grupu, među njima i 10 maloljetnika koji su prijavljeni socijalnoj službi.

Nije bilo privođenja, jer nije bilo verbalnog ni fizičkog napada, a nisu evidentirana niti oštećenja imovine, priopćila je policija. Za vrijeme trajanja prvenstva policija će pojačati mjere sigurnosti natjecatelja.

Svjedočanstvo trenera iz Srbije

Za RTL Danas govori trener koji je osjetio ugrozu za svoju ekipu, ali i predsjednik Hrvatskog karate saveza koji se zbog cijele situacije ispričao. "Uočio sam veću grupu lica kako su stavili fantomke, palice i krenuli prema nama. Uspio sam djecu vratiti u salu i nakon toga obavijestio organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije. Oni su tu kružili dok nije došla policija, kada su vidjeli policiju, počeli su se udaljavati", kaže trener i očevidac Miloš Rauković.

"Naravno da sam se karate delegaciji iz Srbije, koja je ovdje došla s 200 sportašica i sportaša, ispričao na svim onim neugodnostima koje su možda doživjeli tijekom jučerašnjeg dana", kaže predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek.

"Mislim da tih par huligančića nije uspelo da pokvari atmosferu i utisak prijateljstva, bratskog zagrljaja ova dva karate saveza", kaže predsjednik Karate federacije Srbije Slavoljub Piper.

Rinčić: 'Nalazimo se u ozbiljnom političkom trenutku'

Natjecanje je okupilo 1.700 sudionika iz 13 zemalja, nastavljeno je u sportskom duhu, a reagirala je i gradonačelnica Rijeke.

"Rijeku želimo vidjeti i Rijeka jest grad prije svega zajedništva i tolerancije. Na jučerašnji, da tako kažem, pokušaj incidenta u suradnji smo s nadležnim službama reda. I moram istaknuti da se zapravo ništa nije dogodilo, niti u fizičkom, niti verbalnom, niti u smisli uništavanja imovine.

No isto tako trebamo biti svjesni da se nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku i pozivam sve da sjednu za stol i da probleme rješavamo na drugačije načine. Rijeka svakako neće tolerirati nasilje i vjerujem da ćemo se oduprijeti bilo kakvim implikacijama toga", kaže gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.