TRENER SANCHEZ NAKON PORAZA: Ispričavam se svima i sucima za svoje ponašanje

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik Jadranskog derbija izišao je Hajduk slavivši rezultatom 1:0 odnosno golom Livaje iz 79. minute. Obje su momčadi završile utakmicu s 10 igrača. Kod Rijeke je Petrovič dobio crveni karton u 45. minuti, a kod Hajduka je Sigur pocrvenio u 80. minuti. Junak je Hajduka i vratar Silić koji je obranio nekoliko čistih zicera.

Utakmicu je prokomentirao trener Rijeke Amo Victor Del Sanchez: „Bila je jako emocionalna utakmica, moram maknuti emocije i misliti glavom. Mislim da smo igrali puno bolje kada smo igrali 11 na 11 i da smo bili opasniji. Vraćali su lopte golmanu, pokušali smo to napadati, ali nije išlo. Kasnije smo ostali bez igrača, ušli smo dobro, bili smo umorni od puta i Europe od četvrtak. Radili smo greške i naposljetku izgubili. Radili smo sve što smo mogli kako bismo pobijedili, ali to je nogomet. Nismo bili toliko dobri kao što smo htjeli, ali moramo napredovati. Bio sam ljut na suce, ali danas ni neki moji igrači nisu bili na razini.

Koliko Vas je sram za ponašanje?

Ispričavam se svima i sucima. To je bilo jako ružno, ali kada sam vidio na tabletu što je bilo, tako sam reagirao. Nakon tri-četiri minute, shvatio sam da sam pogriješio, nisam vidio to što je on vidio. I oni griješe, ne možemo utjecati na ljudski faktor, ali moja je reakcija bila jako ishitrena. Ispričavam se još jednom, nekada je teško procijeniti situacije.

Imali ste tri mrtve šanse koje niste realizirali?

Radili smo greške koje nam se ne smiju događati. Gubili smo lopte u riskantnim pozicijama, pokušali smo raditi i ofsajd-zamku, ali neke stvari nisu išle kako smo zamislili.

Koliko je Omonia bila u Vašoj glavi?

Došli smo i ovdje kako bismo uzeli tri boda, čak smo dobro igrali i s 10 igrača početkom poluvremena, ali kasnije nije bilo lako. Hajduk je imao više vremena za pripremu utakmice.

Kako se ovo može utjecati na iduću utakmicu na Rujevici?

Pripremamo se za Omoniju, ta nam utakmica nije u glavi pa ne mogu odgovoriti na to pitanje.