Dolijali maloljetnici koji su na splitskom i trogirskom području krali brodove, brodske motore i opremu

Dvojica maloljetnika osumnjičena su da su tijekom ožujka na području Splita i Trogira počinila dvije krađe, ciljajući plovila i opremu u lučicama.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, koje je sada dovršeno, sumnja se da su zajednički i prema prethodnom dogovoru iz jedne lučice otuđili gumeni brod s vanbrodskim motorom. Osim toga, s drugog plastičnog broda uklonili su i ukrali vanbrodski motor.

Šteta veća od 7.500 eura

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 7.550 eura, što ovaj slučaj svrstava među značajnije krađe na tom području u posljednje vrijeme.

Predmeti vraćeni vlasnicima

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv dvojice maloljetnika podneseno je posebno izvješće kao nadopuna ranije podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

Dobra vijest za oštećene vlasnike jest da su otuđeni predmeti pronađeni i vraćeni.