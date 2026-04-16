Havarija kod Korčule, nasukala se ribarska brodica: Srećom, nema ozlijeđenih osoba

U Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), noćas, 16. travanja u 1:13 sati zaprimljen je MAYDAY (poziv pogibelji), od voditelja ribarske brodice, koja je u trenutku poziva primala more u uvali Brendana, na otoku Korčuli.

Zbog opasnosti od potonuća brodice iz MRCC Rijeka o događaju su obavijestili Lučku kapetaniju Dubrovnik, odnosno mjesno nadležnu Ispostavu lučke kapetanije Korčula, odakle su odmah isplovili u spasilačku akciju, a o događaju je obaviješten i Nacionalni pozivni centar Ministarstva unutarnjih poslova.

Službenici ILK Korčula po dolasku na dojavljenu poziciju zatekli su nasukanu brodicu duljine 9 metara, hrvatske zastave u vlasništvu državljanina Republike Hrvatske, ujedno voditelja iste te dojavitelja o nesreći, koji je neozlijeđen evakuiran na spasilačku brodicu korčulanske Ispostave.

Preliminarnim očevidom na poziciji nasukanja ustanovljeno je oštećenje ribarske brodice u pramčanom dijelu, u razini mora, dok na moru i u morskom okolišu nije uočeno onečišćenje.

Ispostava lučke kapetanija Korčula provodi očevid o uzrocima ove pomorske nesreće te koordira aktivnosti s ciljem uklanjanja nasukane brodice.