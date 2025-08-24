TRENER ROŽMAN NAKON PORAZA OD HAJDUKA: Da smo dali gol, utakmica bi išla u drugom smjeru

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 18:30 igrali protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik iz igre je izišla momčad Hajduka koja je slavila rezultatom 0:2 zahvaljujući golovima Livaje iz 11. minute i Šege iz 66. minute. Hajduku je ovo bila četvrta prvenstvena utakmica i četvrta u kojoj su upisali pobjedu, a treća u kojoj nisu primili pogodak.

Utakmicu je prokomentirao trener Osijeka Simon Rožman: „Imali smo jako dobar ulazak, nismo to realizirali, a oni su nas kaznili. Nismo se snašli, htjeli smo samo preživjeti do kraja poluvremena. U drugom smo poluvremenu stisnuli, ali loše pozicionirali primili smo gol. Hvala publici, lijepa atmosfera, ali mi nismo bili kakvi smo željeli. Za nas sad počinje prvenstvo, u smislu da ne igramo protiv ekipa koje su prošle godine završile na najvišim mjestima. Što smo vidjeli do sad, vidjeli smo. Znamo gdje su nam mane, moramo raditi na njima i na temelju toga nabirati bodove.“

Mislite li da je Osijek blizu dobroj igri?

Kada se povuče crta, one se mijenjaju po sadržaju i svemu. Nisam tip koji bi kukao, bio sam svjestan toga kad je bio ždrijeb. Preuzimam odgovornost za sve što je bilo. Znam s kim smo igrali.

Jeste li počeli sumnjati u neke igrače?

Štitit ću igrače koji su tu dok sam ja tu. I sami su svjesni da mogu bolje, smetala mi je statika, vratili smo se korak unazad. Nezahvalno pitanje.

Razmišljate li o nekim promjenama u sastavu?

Svakom se ozlijeđenom igraču vraćaju prilike kako se i oni vraćaju. Znali smo da Jakupović ne može odgovoriti na ovaj ritam, htjeli smo ići na iskustvo. Svjesni smo situacije, iduća će utakmica pokazati je li to dovoljno za osvajanje bodova.

Dojma smo da je pozicioniranost bila loša?

Slažem se za kritiku danas, danas ništa nije bilo na vrhunskoj razini.

Mislite li da su ova četiri kluba s kojima niste odigrali bolji od Vas?

Mislim da smo parkirali autobus nekim ekipama. Ne bježim od odgovornosti od koje se borimo, a to je za bodove. Želimo igrati na način na koji hoćemo i hoćemo skupljati bodove.

U čemu Vas je trener Garcia „prevario“?

Znali smo da su mogli imati posjed, mi smo prije njihova gola imali bolje prilike i radili maksimalni pritisak. Da smo dali gol, utakmica bi išla u drugom smjeru. Danas uža obrana nije bila na dobroj razini.

Radujete li se reprezentativnoj pauzi ili se radujete radu?

Stvar je ironična. Mi ostajemo da 10 igrača u klubu, znate da ću ja u četvrtak dobiti ekipu i idemo opet. Počinjemo niz u kontekstu da reprezentativci dolaze istrošeniji, bio bih sretniji da su svi tu i svi zdravi. Treba raditi i na rezultatu, sigurno je da to daje vrijednost igračima.

Osjećate li maksimalno povjerenje?

Morate pitati one koji su iznad mene, primjerice sportskog direktora.