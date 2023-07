TRENER LEKO UOČI DERBIJA: „Dinamo je zadnjih 20 godina najbolji, u jednom će trenutku tomu doći kraj“

Hajduk sutra od sati gostuje kod Dinama na otvaranju prvenstvene sezone. Trener Bijelih, Ivan Leko, obratio se novinarima uoči derbija: „Htio bih prije odgovora na pitanja reći dvije riječi o jučerašnjoj tragediji u Zagrebu. Kad se dogodi tragedija i gdje ljudi gube živote, nije bitno jesi li dobio ili izgubio utakmicu. htio bih u ime svih nas uputiti sućut obiteljima stradalih i molimo se da se takve stvari što manje događaju.“

Osvrnuo se i na jučerašnji „doček“ u Vukovarskoj ulici na Torcida kupu: „Lijepo je otići u Vukovarsku, puno ljubavi, emocija, osjećaš iskrenost, emociju svih naših navijača. To nam stvara dodatnu motivaciju i odgovornost da bi prezentirali klub u najboljem svjetlu i bili najbolji.“

„Puno se veselimo, ovo je maraton od 36 utakmica, trenirali smo, spremali smo se. Pripreme su jedno, Superkup je drugo. Pripremili smo se, ali izgubili smo. Da bismo pobijedili u Maksimiru, trebamo biti još bolji. Dosta se pouka može izvući iz prošle utakmice. Moramo danas vidjeti jesu li svi spremni, radimo puno da bi se svatko od igrača digao 3-5%. Kad se svi pomalo izdignu, izdigne se cijela ekipa.“

„Dodatnu ti vjeru daju šanse koje nisu realizirane, Dinamo je zadnjih 20 godina najbolji, jednog momenta će tomu doći kraj. Moraš konkurirati i biti dobar, a mi smo na kraju izgubili. Moramo puno raditi da bismo bili još bolji ii pobijedili ih.“

„Svaka ekipa ima svoje vrline i mane, bit je da sakrivaš svoje mane, a pokazuješ vrline, nema tajni, sve je stvar detalja. Možeš dominirati, ali ne svih 90 minuta, možeš biti 5 minuta bolji i zabiti gol, a ovi te mogu mučiti 85 i na kraju ipak ti pobijediš jer se trudiš.“

„Sigurno da sam tužan što se ovaj tjedan previše vremena gubi na druge stvari, a ne na igrače i nogomet. Priču s derbija od mene više nećete vidjeti, koliko god ja ovdje bio. Trebamo pričati o Livaju, Petkoviću, Pukštasu, Krovinoviću... Ne trebamo pričati o sucima i o treneru.

„Pajač je sudio po osjećaju, sudio je dobro, poznajem ga 6 mjeseci, bitno je da igrači budu glavni akteri. Nekada moraš imati sreće da će biti dobro, ali vjerujem da će biti korektan,“ rekao je Leko aludirajući na suca sutrašnje utakmice.

„Ne očekujem neke promjene, bit će ih uvijek s obje strane. Par detalja uvijek radi razliku, ali osobno ne očekujem dramatične promjene. S druge strane, to je maraton od 36 utakmica, nije to samo jedna finalna utakmica, bit će pun stadion i oni će htjeti dobiti, ali mi moramo i želimo biti na svome nivou. Nogomet nije samo posao, to je život. Nije to da dođeš u osam i tada ideš kući, nego to živiš 24 sata dnevno. Napravili smo dobru analizu, htjeli bi da naši dobri trenuci dugo traju, a da smo u Dinamovim trenucima još stabilniji. Neke dratične promjene ne morate očekivati.“

Prokomentirao je i izostanak Ivanušeca: „Ivanušec je odličan igrač, među 3-4 najbolja igrača Dinama. Marko je naš najboji igrač, ne trebamo se ponavljati što on nama znači. Ne kalkuliramo tko igra za njih, a tko ne.“

Osvrnuo se i na prinove u ekipi: „Imamo ogromne nade za pojačanje konkurencije, trening mora biti konkurentan i kompetivan. Šteta je što su pojačanja došla sad, ali moglo je biti i gore, mogli su doći i 25.8. Bolji su nego prošli tjedan, ali nedostaje im još treninga u nogama. Ne radimo kalkulacije, svaka sljedeća utakmica je bitna, moramo raditi dobar rezultat u ovom trenutku.“

Zaključio je Friganovim transferom: „Mislim da je Frigan otišao u dobru ligu, svi je zovu Mali Premier. Imaju odličnog trenera koji je moje godište. Jako dobro se poznajemo, imao je neke kontakte, osjetio sam da je to dobar interes, svatko te zove da te pita što i kako. Frigan se dokazao, nek bude maksmimalno ozbiljan i koncentiran, tko se tamo uspije dokazati, igrač je za Lige petica,“ zaključio je.