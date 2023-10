TRENER LEKO NAKON PORAZA: Svi znamo težinu ovoga dresa; stavi muda na stol i budi frajer

Hajduk je danas od 18:00h ugostio Osijek. Momčad s Drave slavila je rezultatom 0:2, a strijelac je bio Brlek u 46. minuti te Lučić od kojeg se lopta odbila u gol u 74. minuti. Trener Bijelih, Ivan Leko iznio je svoje viđenje susreta: „Normalno je da su ljudi nezadovoljni, nitko nije razočaraniji od mene samog. Kada izgubiš 0:2, nemaš tu što pričati, rezultat je bolan, to je tako. Imali smo 9 pobjeda za redom, bilo je ludilo, pjesma, sada imamo par poraza za redom. Progutaj gorku pilulu, budi tu, prihvati kritiku i napravi sve da digneš ekipu. Mislim da smo danas igrali dobru partiju, do 16 metara smo dobro igrali, nije lako puno stvarati protiv ekipe koja se nisko brani. Nedostaju nam golovi, nedostaje nam finesa. Ako ne zabiješ nešto, možda ode u nešto drugo. Imali smo cijelo poluvrijeme, idemo dalje. Momci su se potrošili fizički. Mišićne se ozljede nisu dogodile u ovih 10 mjeseci. Utakmicu završiš s obranom kao da nismo nikada trenirali zajedno. Jako težak poraz svima nama. Što se tiče emocija, to je tako u sportu.“

„Ja znam kako se osjećam kao igrač i kao trener. Najlakše se predati i reći: „Vozi“. Da sam se predavao kao igrač i trener, bio bih sam sebi smiješan. Trebaš biti ponizan i šutjeti. Četiri smo utakmice izgubili. Možda ćemo u petak napraviti neki niz od devet pobjeda za redom.“

„Teško mi je pričati o pojedincima, zajedno dobijamo i zajedno gubimo. Ne bi vadio pojedince, ne bih se osvrćao na to i secirao.“

„Kada se nešto događa 5 puta to je problem. Nismo znali je li Elez ima grčeve ili je ozlijeđen, Benrahou to nije vidio. Pravi problemi nisu oni koji se ne ponavljaju.“

„Ako ćemo gledati statistiku, mi smo imali veći posjed, više udaraca na gol i više udaraca iz boxa. Gledajući sve statistike, nismo zaslužili izgubiti. Puno je gore izgubiti doma nego gledati statistiku. To je sve lažno laganje, ali mi smo u ofenzivnom boxu tanki. Mi nemamo igrača sa 70 i više golova u ekipi, a moramo zabijati.“

„Kriv je prvi trener, svi smo mi zajedno krivi, a kad se dobija svi smo zaslužni. Nisam stigao pogledati utakmicu, ali krivo vrijeme crossa i završnica je takva. To nije problem od danas, to je problem već tjednima.“

„U zadnjih šest utamkmica izgubili smo četiri. Nego što nego treba šutjeti. Treba trenirati kao pas i šutjeti. Postoji i mentalna stvar. Svi znamo težinu ovoga dresa. Stavi muda na stol i budi frajer. Da sam se predavao, gdje bih bio? Treba raditi 10 sati dnevno i šutjeti. To je moć igranja u Hajduku, a kada odeš drugdje, vidiš kako je ovdje. Prihvaćam sve, loše je, treba se dignit u šest ujutro i trenirati do šest navečer. Kada se pobjeđuje, svi su majstori, a kad se gubi, svi su krivi.“

„Imam jokera iz rukava. Ne garantiram da će rezultat biti kao što je bio, ali imam. Ne mogu vam pričati jer sam vruć. Marko danas nije bio za igrati. To što je on htio, doktori su molili da igra samo pola sata ili ništa. Rokas je trenirao dva tjedna, išli smo pomalo. Marko i Rokas imaju nešto više. Trebao sam možda staviti Marka da igra, ali slušao sam doktore. To je odluka u trenutku, kada si loš, pokrij se ušima.“

„Jako loše je zabiti tri gola u šest utamica. Kada zbrajaš ekipu, moje iskustvo kao trener kaže da moraš imati dva i više golova. Gledaš profile igrača i zbrajaš koji su dali više od 70 golova. S igračem od 13 golova, imali dosta golova. Nismo zabili, u Rijeci primiš gol iz penala. Odu golovi, ode sve. Nemam ekipu za dobivati 6-3, 6-2, ali imam ekipu za dobiti 1-0, 2-0.“

„Rekao sam i momcima da uživam raditi ovdje. Normalnlo je da ti je teško kada gubiš. Sutra ću ih od gušta doći vidjeti i zagrliti, dignuti ih sve skupa. Tako ja to vidim, možda sam ja ćorav i ne vidim ono što drugi vide“, zaključio je Leko.

