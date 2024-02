TRENER KAROGLAN UOČI KUPA: U krize ćeš ući ili prije ili kasnije

Hajduk sutra od 18:00 sati igra utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Varaždina. Hajduk je remizirao s istim protivnikom u nedjelju na stadionu Varteks u Varaždinu odigravši 1:1. Susret je na press konferenciji najavio trener Bijelih, Mislav Karoglan.

Igrači s klupe

- Dajaku ima dobrih ulazaka s klupe, nitko se ne ljuti kada ne igra od prve, to su profesionalci. Moraš pokazati da zaslužuješ biti na terenu. Treba vjerovat igračima, dati im odgovornost.

Livaja i ozljede

- Protiv Rudeša smo igrali dobro, neće reći kada ga boli, kao i Pukštas. Oni idu preko svih granica boli. Moraš čuvati zdravlje, ali svakoj se ekipi dogodi da se najbolji igrač ozlijedi.

Nervoza i neizvjesnost

- Prije svega si navijač Hajduka. Način na koji smo ušli u utakmicu u Varaždinu bio je fenomenalan. Ne možemo dopustiti da nas prvi gol lomi i da s igračem više ne uspijemo zabiti.

Odnos u Kupu i prvenstvu

- Kup nosi svoje zamke. Moramo proći jer on nosi trofej. Trenutačno je jedini cilj doći u polufinale.

Sastav

- Lovre ima virozu, popodne imamo trening, moramo vidjeti stanje danas.

Uloga Krovinovića

- On je jedan od boljih igrača, Niko je dobar svagdje, donio je gol. Krovinović igra ili 8 ili 10, a ne 6. Računam na Filipa, on je jedan od naših najbitnijih igrača.

Stadion i atmosfera

- Svakako je uvijek bolje igrati doma, to ti daje dodatnu motivaciju. I u Varaždinu smo praktički bili doma. Treba proći Kup i okrenuti se prvenstvu.

Hajdukov novinar Božo Pavković pojasnio je situaciju s loptama: "Deset najiskusnijih igrača su na zagrijavanju primijetili da su lopte tehnički neispravne. Prijavili smo to četvrtom sucu, on nije posvetio veću pažnju tome. Stekao se dojam da smo poslije utakmice to prijavili, a nismo. Glavni je sudac je jednu loptu izbacio zbog toga".

Formacija

- Razmišljamo o nekim promjenama.

Rješavanje utakmice u 90 minuta

- Već u subotu imamo utakmicu s Istrom, pripremit ćemo se. Penale vježbamo neovisno o natjecanju.

Samopouzdanje

- Imali smo jučer razgovor. Najbitnije je da pratimo plan, u nekim smo stvarima bili realni. Najveća je odgovornost na meni. Međutim, od svih se igrača očekuje odgovornost i dobra igra. Mi smo u igri za duplu krunu i na bod smo od prvog mjesta. Mislim da ćemo biti zdraviji jer se u ovom trenutku neki igrači muče sa zdravljem. Nemamo velikih promjena na bolje u sastavu.

Utakmice 24. kola

- Dinamo je tamo gdje sam ja to očekivao. Svi imaju sve u svojim rukama. Ako si pravi, uzet ćeš titulu jer je najbolji osvaja. Nemam komentara na suđenje.

Rezultati

- Ja sam očekivao jedno, vidjelo se drugo. U 26 utakmica izgubio sam jednu, nadam se da to nije previše. Momčadi treba dati samopouzdanje i mir. Znam da oni vjeruju u nas, oni će istrpiti te neke probleme. U krize ćeš ući ili prije ili kasnije.