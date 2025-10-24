Trener Hajduka: Neće dobro završiti ako sad mislimo o borbi za naslov. Povijest to pokazuje

Hajduk je na otvaranju 11. kola SuperSport HNL-a pobijedio 3:1 na gostovanju kod Gorice. Splićani su tako izbili na prvo mjesto na ljestvici s 25 bodova, tri više od Dinama, koji svoju utakmicu ovog kola igra u ponedjeljak protiv Vukovara. Na susret se osvrnuo Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

"Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, ušli smo s pobjedničkim gardom. Dobar presing smo radili, postigli smo brz pogodak. Najbitniji je rezultat, ali važno je i vidjeti da momčad igra ovako", započeo je pa krenuo s odgovorima na pitanja.

"Šego kao devetka? Radi odličan posao, brz je, čuva lopte, vrši presing… Radi baš sve što želim od njega. Suspenzija Pukštasa? Prvo imamo Cibaliju, a tek onda Slaven Belupo. Imamo puno igrača na raspolaganju, to je najvažnije. Pukštas radi odličan posao, puno je napredovao i odlično radi. Sretan sam zbog njega."

"Očekujem li euforiju? Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu", rekao je Garcia, a na pitanje je li ovakva igra dovoljna za borbu za naslov s Dinamom, odgovorio je:

"To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o tome, neće dobro završiti, povijest to pokazuje."