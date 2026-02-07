TRENER GREGURINA NAKON PORAZA: U 20. smo potezu ostali bez kraljice i topa

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:15 sati igrali protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a, a pobjedu je upisao Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golovima Pukštasa iz 7. minute i Brajkovića iz 23. minute.

Utakmicu je prokomentirao trener Slaven Belupa Mario Gregurina: „Čestitke Hajduku na pobjedi, mislim da je bilo ravnopravna šansa, 50-50. Htjeli smo izdržati 1 na 1 na bočnim pozicijama, da se branimo od njihovih krila. Čestitke Hajduku, mi od ponedjeljka krećemo s pripremama za Lokomotivu.“

Nemate baš igrača za završnicu? Kako komentirate situaciju u klubu?

- Moramo dobro razmisliti i sjesti s Upravom kako bismo donijeli najbolju odluku za klub.

Razmišljate li o odlasku?

- Zeznuta je situacija, nije lako, ali ne predajemo se, ni ja se ne predajem, nadam se da ćemo uspjeti izvući maksimum.

Imate li snage za doći do Europe?

- Bit će ekstremno teško, mi ćemo ustrajati. U 20. potezu ostali smo bez kraljice i topa. Vraćam se na to da moramo obaviti konstruktivni sastanak.

Šarlija Vam je dao podršku?

- Znamo se puno, hvala mu na tome.