TRENER GARCIA UOČI RIJEKE: 'Ako trebam motivirati nekoga, mislim da je taj netko na pogrešnom mjestu'

Hajduk u nedjelju s početkom od 16 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 32. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli su trenutačno na osvojenih 60 bodova te i dalje drže drugo mjesto. U posljednjem susretu poraženi su od Osijeka na Poljudu rezultatom 1:0.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Susret je na press-konferenciji najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Mikrofon je nakon nekoliko press-konferencija pauze preuzeo Toni Bilić, koji zbog zdravstvenih problema nije bio prisutan. Zahvalio je treneru Garciji na podršci, kao i glasnogovorniku Kluba Boži Pavkoviću.

Bio sam jako zabrinut jer Vas poštujem, iako postavljate neugodna pitanja, ali to je i dio mog posla, uvijek imate prvi mikrofon, nadam se da ćete biti dobro i da ćete nastaviti postavljati pitanja.

Rekli ste da su igrači 70 minuta šetali. Što je glavni razlog toga? Je li Vas ekipa ne sluša?

Ne želim pričati puno o tome, ali razlog ne treba postojati. Razumijem da smo daleko i od prve i od treće pozicije na ljestvici, ali momčad ne smije padati. Možda je to simptom nečeg drugog. Uistinu razumijem sve, nekada ni ciljevi nisu jasni, ali najvažnija je kvaliteta koju igrač može imati je pobjeda u glavi. Gledam nogomet puno, Bayern Munich je prvak ne znam koliko, ali daju sve od sebe, čak i kad igraju protiv posljednje momčadi na ljestvici. To je i kultura. Tko nije sretan i koga trebam motivirati? Moraju biti sretni jer igraju nogomet, to je najljepši posao na svijetu. Ne trebam ih ja motivirati nego pokazivati što da rade na terenu. Ako trebam motivirati nekoga, mislim da je taj netko na pogrešnom mjestu. To je stvarnost, morate rasti i gristi ako želite napredovati.

Bi li bod protiv Rijeke ugrozio Vašu poziciju?

Nisam nikad prestrašen oko toga pitanja, može biti dobro, a može biti i loše. Moramo osvajati bodove da bismo bili što bolji. Kada se pogleda u povijest zadnjih 20 godina, nismo uvijek ni bili prvi. Moramo rasti, neki se poboljšavati kako bi se mogli prodati. Da nismo imali tu nesreću ispadanja u Kupu, bili bismo makar negdje bolji. Ako nam je u glavi da sve puštamo da ide svojim tokom, to nije dobro i ne smijemo to dopuštati. Nisam takvog dojma ovdje.

Postoji li mogućnost da Ivušić brani? Tko može igrati, a tko ne?

Isti su igrači ozlijeđeni, Skelin je stigao na tu listu, a Šego ima četvrti žuti karton. Ne vjerujem da će Ivušić braniti, Siliću je ovo prva sezona, ima tek 21 godinu, vjerujem u njegove kvalitete, dobar je, pokazuje sve da bude jako dobar vratar. Moram držati stabilnost i dosljednost. Ne mijenjam ga ako je loše odigrao. Jako dobro radi i ne želim ga mijenjati.

Imate nekoliko opcija za lijevo krilo, tko će biti starter?

Vidjet ćemo, imamo trening sutra. Ima puno igrača koji dobro rade i u dijelu smo sezone u kojem želimo vidjeti igrače. Uvijek idemo po pobjedu, ali moramo vidjeti i neke igrače. Vidjet ćemo što ćemo.

Izgubili ste dvaput od Rijeke, ali i u Kupu…

Mislim da smo u drugoj utakmici imali sve u svojim rukama, uvijek radimo sve kako bi se pobijedilo. To je uvijek ono na što uvijek idemo kao momčad, makar i ne gledali na rezultat ako nismo momčad. Nekad smo i rezultatski bolji, a raspadamo se u nekim stvarima koje smo dogovorili u svlačionici…

Riječ-dvije o Rijeci?

Liga je teška, a oni su kvalitetni, vidi se kako igraju. Stvaraju probleme protiv slabijih ekipa, ali sve u svemu su jako dobri. Osijek je bio jako dobar, a protiv Istre nije bilo ništa specijalno. Mislim da nekada nisu imali sreće u nekim trenucima.

Hoće li Huram do kraja prvenstva igrati više? Pukštas kao da se pogubio…

Pukštas nije u formi u kojoj je bio prije, svi izgledaju gore, čim momčad padne, ističu se lošiji pojedinci. Moramo se više fokusirati na neke stvari, tada će drugima biti lakše. Nekada ne možete lako dodati, ali onda morate tražiti druge izlaze. Kao da je pao ovaj drugi dio sezone, nije trebao, ali mislim da ćemo se vratiti na svoje i da će on ponovno zablistati. Imao je nekoliko šansi za gol koje nije iskoristio. Huram trenira s nama, u prvoj je momčadi jer mislimo da je jako dobar talent, pokazuje dobre stvari na terenu. Sviđa nam se kao igrač. Ako nastavi držati ovu razinu, bit će u još boljoj poziciji.