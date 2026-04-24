Split 3 uskoro dobiva senzorni vrt: Zapuštena siva površina pretvara se u mali zeleni kutak

Gradski kotar Split 3 uskoro će dobiti novi zeleni sadržaj namijenjen susjedima svih generacija. Kako je na društvenim mrežama otkrila Ivana Zelić, predsjednica Gradskog kotara Split 3, jedna zapuštena i siva površina uskoro će biti uređena u mali senzorni vrt.

Riječ je o prostoru koji bi, prema najavi, trebao biti ispunjen bojama, mirisima i biljkama koje će građani moći doživjeti različitim osjetilima. U budućem vrtu planirane su lavanda, ružmarin, voćke, ali i brojni drugi detalji koji bi trebali oplemeniti prostor te ga učiniti ugodnim mjestom za šetnju, odmor i druženje.

"Suskoro od ove zapuštene sive površine radimo nešto stvarno lipo. Nastaje mali senzorni vrt – pun mirisa, boja i biljaka koje ćete moći vidjeti, pomirisati i doživjeti na svakom koraku", poručila je Zelić u objavi.

Dodala je kako će novi vrt, nakon uređenja, biti prostor u kojem će susjedi moći uživati, ali i o kojem će se zajednički trebati brinuti.

"Kad bude gotov, čuvajmo ga zajedno i uživajmo u njemu", poručila je predsjednica kotara.

Senzorni vrtovi posljednjih godina sve se češće uređuju u urbanim sredinama jer, osim estetske vrijednosti, građanima nude i neposredan kontakt s prirodom. Posebno su korisni za djecu, starije osobe i osobe s različitim senzornim potrebama, ali i za sve one koji u gradskom okruženju traže mirniji, zeleniji kutak.

U Splitu 3 tako bi uskoro jedna zapuštena površina trebala dobiti novo lice – iz sivila u prostor mirisa, boja i zajedničkog susjedskog gušta.