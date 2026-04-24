Grad Split kupuje nove automobile: Za leasing izdvaja 70 tisuća eura

Grad Split objavio je postupak javne nabave osobnih automobila putem operativnog leasinga, procijenjene vrijednosti 70.000 eura bez PDV-a. Riječ je o otvorenom postupku javne nabave, a predmet nabave su osobni automobili. Ugovor bi trebao trajati 36 mjeseci, dok je okvirni planirani početak izvršenja 16. lipnja 2026. godine.

Cijena najvažniji kriterij

Kriterij za odabir ponude bit će ekonomski najpovoljnija ponuda. Najveću težinu imat će cijena, koja nosi 90 posto bodova, dok će rok isporuke nositi 10 posto bodova. Grad Split u dokumentaciji navodi da će se plaćanje obavljati u mjesečnim obrocima, na temelju elektroničkih računa, i to u roku od 30 dana od zaprimanja urednog računa. Predujam je isključen.

U obzir uzeti i ekološki aspekti

Predmet nabave obuhvaća i ekološke aspekte, koji se odnose na tehničke specifikacije i utjecaj na okoliš, uključujući sprječavanje i kontrolu onečišćenja. Odabrani ponuditelj morat će tijekom cijelog trajanja ugovora imati odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova leasinga. U suprotnom, Grad Split zadržava pravo raskida ugovora.