TRENER GARCÍA NAKON POBJEDE: Sigur je bespotrebno dobio crveni karton, nije to smio napraviti

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik Jadranskog derbija izišao je Hajduk slavivši rezultatom 1:0 odnosno golom Livaje iz 79. minute. Obje su momčadi završile utakmicu s 10 igrača. Kod Rijeke je Petrovič dobio crveni karton u 45. minuti, a kod Hajduka je Sigur pocrvenio u 80. minuti. Junak je Hajduka i vratar Silić koji je obranio nekoliko čistih zicera.

Na novinarska je pitanja nakon utakmice odgovarao trener Hajduka Gonzalo García.

Zašto Marešić nije igrao od prve minute?

Tek je stigao, imamo i druge igrače kao Raçi ili Šarlija…

Kako ste doživjeli zvižduke?

To je teško za igrače, uvijek želimo ići na pobjedu, ali danas nismo bili dobri. Krenulo se zviždati i nakon nekoliko povratnih dodavanja. Možete samo zamisliti koliko je to teško mladim igračima, primjerice, Hrgoviću. Mnogo je mladih u ekipi, nije im lako.

Marešić je pokazao da je pojačanje, Livaja je zabio. Mogu li oni biti nositelji Hajdukove igre?

Mora biti pojačanje, znam njegove kvalitete. Livaji ovo nije bila najbolja igra, ali završio ju je jako dobro.

Možete li prokomentirati Silića?

Radi jako dobro, ima dana kada vam sve ide i kad ne ide. Radi jako dobro, tih je i miran, posvećen je ovome. Radio je dobar posao gdje je trebao, no ni Rijeka nije pucala po našem golu, obrana je radila dobar posao. Imali su šanse ni iz čega, a tada nastupa golman i spašava vas.

Rebić i Almena nisu igrali danas. Mislite li da oni mogu doprinijeti širini i dubini?

Imamo druge igrače koji igraju, krpamo se. Brajković je radio jako dobar posao. Razumijemo sve, Rebić se uskoro vraća, nadam se da će se i Almena brzo vratiti.

Raçi je odradio dobar posao. Možete li prokomentirati crveni karton Sigura?

Raçi je radio jako dobro u prvom poluvremenu, a i kasnije. Ne znam zašto je dobio crveni karton, rekli su mi da je pljunuo igrača, naravno da to nije smio napraviti, ali razumijem emocije. Bilo je nepotrebno.