TRENER GARCÍA NAKON POBJEDE: Sigur je bespotrebno dobio crveni karton, nije to smio napraviti

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik Jadranskog derbija izišao je Hajduk slavivši rezultatom 1:0 odnosno golom Livaje iz 79. minute. Obje su momčadi završile utakmicu s 10 igrača. Kod Rijeke je Petrovič dobio crveni karton u 45. minuti, a kod Hajduka je Sigur pocrvenio u 80. minuti. Junak je Hajduka i vratar Silić koji je obranio nekoliko čistih zicera.
Na novinarska je pitanja nakon utakmice odgovarao trener Hajduka Gonzalo García.
Zašto Marešić nije igrao od prve minute?
- Tek je stigao, imamo i druge igrače kao Raçi ili Šarlija…
Kako ste doživjeli zvižduke?
- To je teško za igrače, uvijek želimo ići na pobjedu, ali danas nismo bili dobri. Krenulo se zviždati i nakon nekoliko povratnih dodavanja. Možete samo zamisliti koliko je to teško mladim igračima, primjerice, Hrgoviću. Mnogo je mladih u ekipi, nije im lako.
Marešić je pokazao da je pojačanje, Livaja je zabio. Mogu li oni biti nositelji Hajdukove igre?
- Mora biti pojačanje, znam njegove kvalitete. Livaji ovo nije bila najbolja igra, ali završio ju je jako dobro.
Možete li prokomentirati Silića?
- Radi jako dobro, ima dana kada vam sve ide i kad ne ide. Radi jako dobro, tih je i miran, posvećen je ovome. Radio je dobar posao gdje je trebao, no ni Rijeka nije pucala po našem golu, obrana je radila dobar posao. Imali su šanse ni iz čega, a tada nastupa golman i spašava vas.
Rebić i Almena nisu igrali danas. Mislite li da oni mogu doprinijeti širini i dubini?
- Imamo druge igrače koji igraju, krpamo se. Brajković je radio jako dobar posao. Razumijemo sve, Rebić se uskoro vraća, nadam se da će se i Almena brzo vratiti.
Raçi je odradio dobar posao. Možete li prokomentirati crveni karton Sigura?
- Raçi je radio jako dobro u prvom poluvremenu, a i kasnije. Ne znam zašto je dobio crveni karton, rekli su mi da je pljunuo igrača, naravno da to nije smio napraviti, ali razumijem emocije. Bilo je nepotrebno.