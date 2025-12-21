TRENER GARCIA NAKON POBJEDE: "Na Rebića se uvijek derem i gubim glas zbog njega"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima, točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.

Na press-konferenciji trener Hajduka, Gonzalo Garcia odgovarao je na novinarska pitanja.

Nismo uživali u blistavoj igri, ali možete li prokomentirati isključenja Rebića i Livaje?

Igrali smo dobro, kreirali smo šanse, nismo zabili više kada smo trebali, oni su to kaznili, ali mislim da smo u globalu dobro igrali. Negdje je stalo, ili igrač koji je pucao ili je golman obranio. Za kartone ne znam što bih rekao, Rebićevje opravdan, ali Livajin nisam vidio. Znam da je dobio jedan jer je skinuo dres, ali neću ga kritizirati, znači mu.

Livaja je jako dobar igrač, zabio je gol u 10 minuta igre, neće barem biti pitanja hoće li igrati iduću utakmicu?

Ja ga iznimno poštujem, zna što mislim o njemu, imamo dobar odnos, jako sam sretan što je zabio gol jer mu to mnogo znači. Sviđa mi se i sve što radi, radi dobro. Ne znam nijednog igrača koji nije sretan kada nije u prvih 11, ali on je danas pokazao glavu i zabio gol, iako je bio na klupi.

Je li Mlačić postao bolji igrač?

Ne želim ga previše hvaliti, ali postaje sve bolji i bolji, napreduje, a to je jako bitno. Sretan sam zbog toga, mora raditi jako i održavati tu razinu kako bi bio prvi na toj poziciji.

Rebić?

On je također dobar igrač, uvijek se derem na njega da ide na liniju i gubim glas zbog toga. Radi jako dobro na treninzima, jako sam sretan kako napreduje. Treba mu vremena za dobru adaptaciju, ali jako je dobar.

Što ćete raditi u pauzi i hoćete li raditi na pojačanjima?

Nekad se ne možete držati plana koji nije striktan, to se može lako promijeniti. Radit ćemo na osnovnim stvarima, moramo pokušati naći što je najbolje za nas i kako implementirati našu ideju u igru. Moramo pronaći adaptaciju za neke stvari, ali doći će to.

Poruka za Božić i novu godinu? Što želite u novoj godini?

Sretan svima Božić i nova godina i svima sve najbolje. Želim biti što bolji i da od svog stožera izvučem što bolje mogu, nadam se napretku, rastu i da svi budemo kolektivno što bolji.