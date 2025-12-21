HAJDUK – VUKOVAR 1991 2-1: Bijeli upisali pobjedu za kraj godine u susret obilježen crvenim kartonima i Šeginim poništenim pogocima zbog zaleđa

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.

Uoči samog početka utakmice, Poljud je pljeskom pozdravio sportaše koji su osvojili medalje na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tek što je utakmica krenula, Šego je zatresao mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa. U trećoj je minuti Vukovar imao korner, ali lopta je išla ravno u ruke Silića. U 7. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Rebić je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šego koji iz prve pogađa vratara, a nakon odbijanca lopta je završila u mreži za 1:0. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa Rebića, ali nakon provjere priznat je. U 13. je minuti Mlačić lijepo povukao kroz sredinu i uposlio Šegu čiji je udarac završio pored gola.

U 17. se minuti ponovno zatresla mreža gostiju nakon dobrog odigravanja Šege, međutim, ponovno je bio u zaleđu pa pogodak nije priznat. Sedam minuta potom požutio je Pavičić nakon sudara s Guillamónom. Zaprijetio je i Vukovar s druge strane, Çalhanoğlu je pucao iskosa, no nije pogodio okvir gola. U 26. je minuti Poljud opravdano poludio: Šego je dobio loptu i krenuo u situaciju jedan na dva, no s leđa ga je srušio Tadić, a sudac Lovrić nije se oglasio. Šego je od nemoći legao na travnjak, a igrač Vukovara izbacio je loptu u aut. Rebić je opravdano poludio jer je Šego bio zadnji igrač, a nije sviran ni faul. Kao epilog situacije Rebić je dobio žuti karton zbog prigovora, a nakon toga je Lovrić otišao pogledati snimku i dosudio slobodni udarac te izravni crveni karton Tadiću.

Iz slobodnog se udarca nije izrodila opasnija situacija, Almenin je udarac završio u živom zidu, a Krovinovićev odbijanac u gol-autu. U 33. su minuti gosti prisilno mijenjali, Biljan je zamijenio Çalhanoğlua. Pet minuta kasnije Rebić je nakon Almeninu asistenciju zatresao vratnicu. U 39. je minuti požutio Durdov zbog prekršaja nad Shabanijem. U 45. je minuti pokušao Almena, nije bio precizan.

U prvoj minuti petominutne nadoknade Šego je pokušao prebaciti Bulata, ali bezuspješno. To je ujedno bila jedina veća prilika do kraja poluvremena.

U 48. je minuti Vukovar imao slobodni udarac, Puljić je pogodio živi zid, a lopta je otišla u korner nakon kojeg je Rebić povukao kontru, ali Durdov se nije najbolje snašao. Četiri je minute kasnije Guillamón pucao iz daljine, no Bulat je bio siguran. U 53. je minuti požutio Čabrajić, a minutu potom Hrgović je pucao s ruba kaznenog prostora. Mijenjali su gosti u 57. minuti, Tabinas je zamijenio Shabanija.

U 61. su minuti gosti poravnali rezultat: nakon prekida ubacio je González, Šego nije dobro čuvao Puljića koji je nakon udarca glavom poslao loptu prema mreži nemoćnog Silića za 1:1. Tri minute potom Šego je zabio novi gol, ali ponovno je bio u zaleđu pa pogodak ne vrijedi. U 66. je minuti Durdova zamijenio Livaja, a Krovinović mu je predao traku. U 70. je minuti Hajduk ponovno došao u vodstvo: u svega četiri minuta što je ušao, Livaja je zabio gol: Rebić je ubacio, a Hajdukova je desetka glavom poslala loptu u mrežu Vukovara za 2:1. Livaja je prilikom proslave skinuo dres pa je za to dobio žuti karton. U 74. je minuti Rebić nakon VAR provjere dobio drugi žuti karton odnosno isključujući crveni zbog prekršaja nad Biljanom.

U 77. je minuti isključen i Livaja. Dobio je, kao i Rebić, drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton zbog nabijanja lopte. Hajduk je ostao s dva igrača manje u samo tri minute. Dvije minute potom Melnjak je zamijenio Hrgovića. U 82. je minuti požutio González, a minutu je zatim Jurilja zamijenio Gastaldelo. U 87. je minuti Pajaziti zamijenio Almenu.

U trećoj minuti petominutne sudačke nadoknade Puljić šutirao, ali izvan okvira gola. U posljednjoj je minuti nadoknade Silić uhvatio oštru loptu Gonzáleza. To je ujedno bila posljednja prilika susreta obilježena crvenim kartonima i Šeginim poništenim pogocima zbog zaleđa.

HAJDUK: Silić - Sigur, Mlačić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Durdov, Almena, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Feysuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Skoko, Hodak, Gabrić

VUKOVAR 1991: Bulat - Tadić, Pavičić, Čaić - Tičinović, Čabrajić, Shabani, Çalhanoğlu - Jurilj, Puljić, González

Klupa: Damjanović, Mulac, Biljan, Ljubičić, Gastaldelo, Tabinas, Klanac

Standings provided by Sofascore