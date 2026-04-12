TRENER GARCÍA NAKON POBJEDE: 'Možda nisam najbolji trener, ali vidim kada netko nije u formi'

Hajduk je danas s početkom od 18:30 igrao s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli rezultatom 1:0, odnosno golom Livaje iz 4. minute.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Hajduka Goznalo García.

Četvrta pobjeda u nizu. Kako se osjećate?

- Utakmica možda nije jedna od onih u kojima sam uživao. Sretan sam jer igrači dobro rade, krenuli smo dobro, a onda smo smanjili ritam.

Navijači se pitaju zašto Livaja nije igrao prije, ali evo, opet je zabio gol?

- Bio je ozlijeđen, nekada igra dobro i zadovoljan sam njime, a to prije nije bilo takvo. Kada on nije bio tamo, Šego je zabijao golove. Očekujemo to od njega, ad zabija golove. Želim da momčad bude u najboljoj formi. Možda nisam najbolji trener, ali vidim kada netko nije u formi.

Dojam je kao da set mogli zabiti i više golova?

- Da, imali smo 1 na 1 tri puta, ali nismo. Statistika kaže da smo u vrhu lige, međutim, drugi smo. Moramo biti što bolji.

Gorica se nije raspala nakon gola?

- Dobro su čitali igru, mi smo to mogli bolje odraditi, imali smo poteškoća, puštali smo ih. U drugom su poluvremenu gubili lopte, ali i mi smo bili nekako mekši.

Treći put ste pobijedili četiri utakmice u nizu. Možemo li očekivati i petu?

- Teško je jer se fokusiramo utakmicu po utakmicu. Zadovoljan sam kako smo igrali, imali smo protivnika koji je daleko od nas, no imamo 18 bodova više od Rijeke koja je bila prvak. Dajte…

Što je cilj do kraja sezone?

- Moramo razvijati mlade igrače i moraju se pripremati za budućnost. Uvijek postoji cilj, a to je iduća utakmica i fokus na njoj, bez obzira na sve ostale stvari. To je bilo tako od prvog dana.

Što je sa Šegom?

- Nisam siguran, mislim da je dobio udarac, nije se osjećao najbolje. Vidjet ćemo sutra što je s njim.