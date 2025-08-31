TRENER ĐALOVIĆ NAKON REMIJA: Čestitam Hajduku na remiju; suđenje neću komentirati

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a. U ludoj je završnici Hajduk uspio izvući remi, 2:2. Rijeka je povela preko Menala u 21. minuti. Pukštas je potom poravnao rezultat u 42. minuti. Rijeka je potom ponovno povela na 1:2 koje je postavio Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2:2 postavio je Pukštas.

Nakon utakmice trener Rijeke Radomir Đalović prokomentirao je susret: „vijeli ste i sami, pravi derbi, uvijek je zanimljivo. Možemo žaliti za tri boda, to je sigurno. Znali smo kakav je Hajduk, u dobrom je ritmu, mislim da smo ih iskontrolirali u prvih pola sata. Primili smo dva ista gola, ali ogroman respekt za moje momke. Čestitam im i skidam kapu. Pokazali su da su se uspjeli oporaviti od noćne more u Grčkoj. Ovaj nam bod daje nadu za dalje. Odmorit ćemo dobro, ušli smo u Konferencijsku ligu, a to je bilo bitno.

Jeste li razmišljali o svom odlasku s obzirom na ovo ispadanje?

Ne, ali bilo je negativnih pisana. Ja poštujem svakog, ali to je bilo kao da sam ubio čovjeka. Vidjet ćete kako je to kad budemo igrali Europu. Ja svoj posao radim profesionalno i dobro. Kada se okreneš i nema ništa, znači da nisi dobro radio.

Kako ste pripremili ekipu na ovu utakmicu?

Izgubio sam 5:0, ali nismo se raspali nikako. Tada nam se dogodio black-out protiv PAOK-a. Mi smo ispunili svoj cilj, momci su dali puno, znam koliko bi i navijačima značila ova pobjeda. Čestitke mojim momcima i Hajduku na dobroj borbi.

Biste li voljeli biti trener Hajduka?

Mene je Rijeka dovela i sada sam tu.

Koliko je teško raditi u situacijama u kojima se mijenja vlasnik kluba?

Stvorila se neka negativa iz ničega i prije PAOK-a. Moja je najveća sreća što su momci pokazali karakter. To nije na meni, kao ni prodaja kluba.

Je li Vam prošle ili ove godine bilo teže igrati protiv Hajduka?

Prošle, tada mi je bilo jako teško, a ni danas nije bilo lagano. Hajduk će biti dobar, ali i mi smo pokazali da smo dobri. Tek je krenulo. Ima se još dosta igrati.

Kako biste ocijenili atmosferu?

Ovdje je atmosfera uvijek odlična, mi smo primili gol u zadnjih 30 sekundi, nagradilo ih je.

Je li velika prednost Hajduka neigranje Europe?

Rekao bih da je, lakše je organizirati i treninge i bolji je odmor i sve ostalo.

Možete li reći par riječi o sucu Belu?

A, što reći… Nama se tako događalo i ne znam koliko puta. Tri sam puta mislio da je penal, a nije. Povlačenje Rukavine isto nije bio prekršaj. Neću komentirati suđenje, Bel je odličan sudac.