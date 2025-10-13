Treći prostori za treću dob – Erasmus+ mobilnost u znaku povezivanja generacija

Djelatnice Općinske knjižnice Klis, Lea Smodlaka i Lena Mihovilović, sudjelovale su početkom listopada u svom prvom Erasmus+ projektu u Madridu. Mobilnost se odvila u razdoblju od 5. do 12. listopada u sklopu programa "Treći prostor za treću dob" (2024-1-HR01-KA122-ADU-000211221), čiji je cilj razviti nove programe povezivanja generacija i potaknuti aktivno uključivanje lokalne zajednice.

Projekt je nastao kao odgovor na dva izražena društvena izazova – sve slabiju uključenost mlađih u zajedničke aktivnosti te sve veću izolaciju starijih osoba. Knjižnica se u tome prepoznaje kao ključni faktor, „treći prostor“ u kojem se brišu granice između privatnog i javnog, a naglasak stavlja na susrete, dijalog i učenje kroz zajedničko iskustvo.

Učenje iz madridskog primjera

Tijekom petodnevnog boravka u Biblioteca Pública Elena Fortún, jednoj od najistaknutijih španjolskih javnih knjižnica, djelatnice su se upoznale s inovativnim praksama koje povezuju tradiciju i suvremenu tehnologiju. Sudjelovale su u radionicama, imale priliku vidjeti kako knjižnica potiče međugeneracijsku suradnju te su istražile načine na koje se korisnici aktivno uključuju u njezin rad.

Poseban dojam ostavili su programi koji spajaju različite dobne skupine kroz kreativne aktivnosti, digitalne alate i kulturne sadržaje. Upravo takav model suradnje prepoznat je kao dobar primjer koji bi mogao biti uspješno primijenjen i u Klisu.

"Predivno iskustvo našeg prvog Erasmusa možemo zahvaliti divnim djelatnicama i domaćinima knjižnice Elena Fortún, koji su nas s entuzijazmom i strpljivošću vodili kroz svoje programe i otkrivali nam tajne svoje izvrsne posjećenosti", poručile su Smodlaka i Mihovilović.

Sljedeći korak – primjena u lokalnoj zajednici

Stečena znanja i iskustva neće ostati samo na razini međunarodne razmjene, već će se uskoro pretočiti u nove projekte i aktivnosti u Klisu. Plan je razviti programe koji će povezivati mlade i starije, jačati socijalnu koheziju i knjižnicu učiniti još inkluzivnijim i otvorenijim prostorom za sve članove zajednice.

Projekt "Treći prostor za treću dob" tako je otvorio novo poglavlje u radu knjižnice, potvrdivši njezinu važnu ulogu u osnaživanju zajednice i građenju mostova među generacijama.