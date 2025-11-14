TREĆI NASTUP SPLITSKOG KANTUNA NA INTERLIBERU Andro Krstulović Opara: „Splitski kantun je najbolje što splitska kulturna produkcija može pokazati“

Čak 24 izdavača i samostalnih autora pronašlo je svoje mjesto na posebnom štandu na Interliberu – Splitskom kantunu. Treći je to nastup ove incijative na ovom najvećem hrvatskom sajmu knjige i jednom od najvećih u regiji, a osim izrazitog rasta po broju sudionika i kvadrata, Splitski kantun zabilježio je i veliki porast po broju programa uključenih u službeni program Interlibera, kao i onih koji se odvijaju na samom Kantunu.

Programi su započeli drugog dana Interlibera, a ukupno je predviđeno sedam predstavljanja na pozornicama paviljona 6 i galerije paviljona 5 te čak 17 druženja na samom štandu. Osim druženja s autorima, prevoditeljima i samim izdavačima, posjetitelji će u subotu imati priliku prisustvovati besplatnom savjetovanju o fiskalizaciji 2.0 odnosno svim promjenama koje nas od 1. siječnja 2026. očekuju.

Osnivačice i organizatorice ove incijative, Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, i više su nego zadovoljne ovogodišnjim nastupom na Interliberu:

„Naša inicijativa je samo od Mediteranskog festivala u Splitu, održanom krajem rujna ove godine, zabilježila dodatni rast i novih 5 članova, a proširila se i na druga mjesta Splitsko-dalmatinske županije, pa tako danas u ponudi imamo i knjige iz Sinja i Kaštela. Jako smo ponosne na rast i razvoj ovog projekta te sretne zbog reakcija koje naš štand i bogata ponuda knjiga izazivaju kod posjetitelja.“ – ponosno su istaknule.

'Moram primjetiti da je Splitski kantun u Zagrebu veći nego Splitski kantun na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu'

Splitski kantun u paviljonu 6 posjetio je i saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Splita, Andro Krstulović Opara koji se osvrnuo na uspjeh ove inicijative: „Veliko je veselje vidjeti veliki broj splitskih izdavača ovdje na Splitskom kantunu u paviljonu 6 na zagrebačkom Interliberu. Moram primjetiti da je Splitski kantun u Zagrebu veći nego Splitski kantun na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu, što je sjajna stvar, a brojnost ljudi koji obilaze, ne samo ove velike izdavače, nego i Splitski kantun predstavlja posebno zadovoljstvo jer interes zagrebačke publike za izdanja splitskih nakladnika jest fantastičan. Čestitam svima koji su pokrenuli ovu inicijativu. Splitski kantun je najbolji mogući dokaz kako se produktivnost u gradu Splitu može predstavljati izvan granica Splita. Nije u Splitu samo turizam, nije samo sport, nije samo Hajduk. Split je i njegova snažna kultura, ali i kulturna produkcija, a Splitski kantun je najbolje što splitska kulturna produkcija može pokazati. Čestitam svima i veliko je veselje biti ovdje. Pozivam svih da dođu do Interlibera, posjete Splitski kantun i kupe neka od izvrsnih izdanja brojnih splitskih izdavača.“

O poslovnoj strani ove inicijative govorio je Slavko Kozina, predsjednik Zajednica nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori: „Najbolji Interliber kvalitetom i kvantitetom. Dakle, 120.000 ljudi prođe ovim sajmom i Zagreb uvijek očekuje da će u hodu vidjeti, uz ove kontinentalne pisce, i vaše iz grada Splita ili iz Dalmacije. Tako da kad vidiš Antu Tomić ili promociju Jurice Pavičića, nisi iznenađen. Međutim, Splitski kantun je promjena u poslovnom smislu i to se isto prihvatilo i bitno je reći da to više sad nije iznimka. Ova količina tvrtki koje su male ili srednje, koje tek rastu, kuju svoju medalju na najboljem mjestu jer se ovdje treba izboriti za pažnju. Vi ste se definitivno izborili, sad samo slijedi nastavak turneje po svim sajmovima po Hrvatskoj: Pula, Rijeka, Mediteranski, Panonski i dakako, ovaj Interliber. Nema nazad. Bitno je da u toj diverzifikaciji i ravnomjernijem razvoju, ne samo čitanja, ne samo promocije knjige, već i biznisa, da se uključite u priču i ja sam uvjeren da će to biti sjajno u budućim godinama.“

Prvog dana sajma Splitski kantun posjetio je i državni vrh na čelu s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek te ministrom obrazovanja, znanosti i mladih Radovanom Fuchsom te direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša i voditeljica projekta Interlibera Dina Grozdanović Poštolka.

Splitski kantun ostaje u Zagrebu do nedjelje, 16. studenog u 19 sati do kada je otvoren Interliber, a nakon toga knjige splitskih nakladnika nastavljaju svoj put prema Puli u kojoj, krajem studenog, počinje zadnji ovogodišnji sajam knjige u Hrvatskoj – Sa(n)jam knjige.

Programska raznolikost Splitskog kantuna Program Splitskog kantuna započeo je drugog dana Interlibera, u srijedu ujutro na pozornici paviljona 6 na kojoj je organizatorica Splitskog kantuna i autorica knjiga za djecu, Kate Bošković, u društvu Sonje Švajhler, urednice portala Supermame te Marijane Brcko, spisateljice za djecu, pred brojnom dječicom predstavila svoje najemotvnije naslove „Mama je uvijek tu“ i „Tata je uvijek tu“, nakon čega je uslijedilo i druženje na štandu. Program se nastavio i u četvrtak, predstavljanjem knjiga „Pokraj puta“ autorice Mile Domljanović i „Treća skalina – moj bokunić Velog Varoša“ autora Nenada Kuzmanića, a odmah po predstavljanjima održana su i druženja s autorima na štandu. U popodnevnim satima posjetitelji su dobili priliku družiti se s Irenom Škaricom, prevoditeljicom nakladničke kuće Perga. I petak je ispunjen događanjima na Splitskom kantunu pa će tako u 16:45 na galeriji paviljona 5 biti predstavljanje slikovnice „Ero s online svijeta“ koja je objavljena u izdanju Gradske knjižnice Marka Marulića, a osim druženja s autorima te slikovnice, posjetitelji će imati prilike družiti se i s Marinom Popovićem, prevoditeljem izdavačke kuće Perga te Jelenom Tabak, prevoditeljicom i vlasnicom izdavačke kuće Parola mia. U subotu će se održati zadnja tri predstavljanja izdanja sa Splitskog kantuna. Na samom početku dana, u 9 sati na pozornici paviljona 6 bit će predstavljena najnovija publikacija Muzeja Ivana Meštrovića – kartice vodilice po Galeriji Meštrović „Ajmo u đir“, a nakon toga, na istoj pozornici slijede predstavljanja dvije knjige u izdanju Naklade Bošković. Od 11 sati očekuje nas predstavljanje romana „Svjetlost dana“ autora Danijela Špelića, a u 14 sati predstavljanje romana „Miriamin vrt“ autorice Vlatke Planine. Osim druženja sa spomenutim autorima te autoricom publikacije „Ajmo u đir“ Iris Marinović, u subotu će na Kantunu biti održana i druženja s Dorom Mihanović, Iris Ceciliom de Corbaviom i Matijom Rubićem te besplatno financijsko savjetovanje s Dinom Jakšić. Nastup na Interliberu Splitski kantun zaključit će u nedjelju druženjem s Martinom Majić i Nelom Stipančić Radonić.