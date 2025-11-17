Treći dan Split Format – od Marjana, preko Kazahstana do Sinja i 'Pečata od vrimena'; pogledajte što nas očekuje danas!

Vikend je u Fotoklubu bio u znaku Split Formata te je jučer program nastavljen paralelnim programima – u klubu se odvijala radionica camere obscure pod vodstvom Maje Prgomet, dok je paralelno Gabrijela Terze održala edukativni foto safari đir 'Što to tamo piše?' (natpisi po Dioklecijanovoj palači). Oba su programa već odavno bila popunjena, a koliki je bio interes Splićana i Splićanki, potvrđuje nam i podulja lista čekanja!

U poslijepodnevnim satima programa festivala nastavljen je ciklusom predavanja, a večer je otvorio dr. sc. Joško Belamarić na temu Marjana i njegove transformacije od 19. stoljeća pa sve do danas. Nakon profesora Belamarića, u programu je gostovala ovogodišnja članica žirija, fotografkinja i antropologinja Eleni Albarosa koja je predstavila svoj rad i poveznicu između fotografije i antropologije, a na primjeru aktualnih zbivanja u Kazahstanu i gradnje nacionalnog identiteta na presjeku suvremenosti i tradicije. Jelena Pavlinušić i Nikola Križanac gostovali su s temom 'Vizualni zapisi industrijskog nasljeđa - Dalmatinka Sinj', a priča o propaloj sinjskoj hraniteljici koja je praktički stvorila moderni Sinj, svaki je put podjednako dojmljiva i potresna. Večer su svojim predavanjem zaključili Rade Popadić i Miro Lelas, predstavljajući izvanredno zanimljiv projekt 'Pečat od vrimena'. Projekt već drugu godinu zaredom spaja novinarstvo i fotografiju, donosi priče, običaje, legende, ljude i lokalitete Dalmacije koji su često nepravedno zapostavljeni ili nedovoljno zastupljeni u medijima, a kroz predavanje su predstavili dosad realizirane priče te su nam otkrili i što nas još uskoro očekuje. Paralelno s predavanjima na splitskom je Sustipanu održana uvijek popularna i zabavna radionica lightpaintinga pod vodstvom Srđana Tutića.

Današnji program trebao se nastaviti u jutarnjim satima radionicom cijanotipije pod vodstvom Kristiana Nakića, ali je radionica odgođena zbog nepovoljnog vremena. Poslijepodnevnu sesiju predavanja također otvara Nakić, koji će održati predavanje na temu 'Baština u fokusu: Korčulanski vremeplov', u fokusu kojega je velikoformatni studijski fotoaparat iz dvadesetih godina 20. stoljeća, koji je danas dio stalnog postava Gradskoga muzeja Korčula. Fotoaparat je pripadao Nikoli (Niku) Sessi, korčulanskom fotografu i vizualnom kroničaru lokalne zajednice. Uz prikaz konzervatorsko-restauratorskog procesa i prvog probnog snimanja, predavanje donosi uvid u fotografsku praksu razdoblja u kojem je fotoaparat nastao.

Nakon priče s Korčule, u Fotoklubu gostuje zagrebački dvojac i svjetski putnici Zoe Šarlija i Jan Vržina, koji će održati predavanje na temu 'Baština kao scenografija - zapadnjačka instrumentalizacija prošlosti kao komoditeta'. Nakon njih, posjetitelji će moći poslušati splitskog fotografa Zorana Alajbega u kojem istražuje ulogu fotografije kao ključnog dokumentacijskog alata u arheologiji i muzeologiji, gdje slika nadilazi estetsku vrijednost i postaje čuvar sjećanja te tumač kulturne baštine. Program će zaključiti gostovanje Stipe Suraća, jednog od naših najpoznatijih fotografa koji dugi niz godina dokumentira baštinu Mediterana. Razgovor sa Stipom vodit će splitska fotografkinja Maja Prgomet, s naglaskom na najvažnije projekte, fotografske početke i odabrane cikluse. Time će završiti popratni program festival, koji je obuhvatio 11 predavanja i 5 edukativnih programa u samo 3 dana, a izložba pobjednika i finalista ostaje otvorena sve do 9. prosinca.

Peto izdanje Split Format realizirano je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Split, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita, Županijske lučke uprave i Split Parkinga.