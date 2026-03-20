Treći dan Pričigina u znaku emocija: priče slijepih u mraku i iskrene ispovijesti doseljenika

Treći dan 19. Pričigina preselio se u Hrvatski dom, gdje je publika s oduševljenjem ispratila oba programa, obilježena snažnim osobnim pričama i autentičnim iskustvima.

Večer je otvorena programom „Život je (s)lijep“, pod vodstvom Andrije Škare, u kojem su Mirjana Mrkela, Ivan Tokić, Vinko Brešković, Ivana Mitar i Vojin Perić svoje priče ispričali – u potpunom mraku. Time su publici pokušali približiti kako izgleda svakodnevica slijepih i slabovidnih osoba.

Svaka priča donijela je drugačiju perspektivu. Mirjana Mrkela govorila je o stvaranju slikovnice i pokušaju da djeci približi svijet osoba s invaliditetom, dok je Ivan Tokić kroz humor opisao svakodnevne situacije i nesporazume s kojima se susreće. Vinko Brešković podijelio je osobnu životnu priču u kojoj je gubitak vida, kako kaže, donio novi smisao i mir, dok je Ivana Mitar publiku nasmijala nizom anegdota o svakodnevnim nezgodama.

Posebno emotivan bio je nastup glumca Vojina Perića, koji je kroz kratke scenske minijature i osobne priče približio odnos između slijepih i videćih osoba, poručivši kako se ne boji vlastite sljepoće, već percepcije okoline.

Drugi dio večeri bio je posvećen doseljenicima koji su Hrvatsku odabrali kao svoj novi dom. U programu „Još bolje vas našli“, uz moderatoricu Kseniju Banović, sudionici iz Kine, Etiopije, Velike Britanije, Španjolske, Iraka i Turske podijelili su svoja iskustva života u Hrvatskoj – i to na hrvatskom jeziku.

Kineska znanstvenica Li Jinglun kroz humor je usporedila život u Splitu s modernom Kinom, dok je Etiopljanka Betlehem Pajač govorila o kulturnim razlikama i ljubavi koja ju je dovela u Hrvatsku. Britanac Michael Freer ispričao je svoj put „pretvaranja u Dalmatinca“, od gradnje kuće do života na selu, dok je Španjolka Zaloa Sanchez Varela podijelila iskustva života i rada u Splitu.

Posebno zanimljive bile su priče Nawara Ghanima Murada Murada i Semiha Adiguzela, koji su govorili o birokraciji, integraciji i svakodnevnom životu stranaca u Hrvatskoj, uz poruku da žele biti prihvaćeni kao susjedi i prijatelji, a ne samo kao migranti.

Program Pričigina nastavlja se i u petak u Amfiteatru Doma mladih, gdje će publiku dočekati nove priče pod temom „Naše malo misto“, uz završni nastup glumca Gorana Navojca. Festival će završiti u subotu Dječjim Pričiginom, kada će svoje pripovjedačke vještine pokazati najmlađi.