"Trebat će godinu dana da kosti zarastu": Doktori su učinili sve što su mogli, dvije sportske legende poslale su joj dirljive poruke

Nakon više od dva tjedna od stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u talijanskoj Cortini d'Ampezzo, legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (41) oglasila se na svojim društvenim mrežama i otkrila u kakvom je stanju. Njezin pad na stazi vidjeli su milijuni, a gledatelji diljem svijeta su u nevjerici gledali skijašicu kako se previja od bolova.

'Napokon sam izašla iz bolnice. Ležala sam u bolesničkom krevetu potpuno nepokretna i sad sam konačno dovoljno dobro da sam mogla otići u hotel. Nisam još doma, ali i ovo je veliki korak. Sada ću se posvetiti svom oporavku pa da za nekoliko tjedana pređem iz invalidskih kolica na štake. Trebat će oko godinu dana da sve kosti zarastu, a onda moram odlučiti želim li vaditi metal ili ne, i onda ponovno ići na operaciju kako bi konačno popravila prednji križni ligament. Bit će to dug put, ali sredit ćemo sve. Ako ništa, barem sam izašla iz bolnice', napisala je Lindsey u svojoj objavi.

Da ima ogromnu podršku potvrdile su i dirljive poruke ispod njezina videa. Želja za brz oporavak nije manjkalo, a posebno su se istaknule dvije koje su ostavile sportske legende koje znaju koliko je važno zadržati pozitivan duh u ovako teškim vremenima. Riječ je o Zlatanu Ibrahimoviću i Cristianu Ronaldu.

'Odustati nije opcija', napisao joj je Zlatan, a Lindsey se složila s njim i napisala: 'Nikad'. Cristiano je nastojao svojom emotivnom porukom motivirati skijašicu.

'Šampione definiraju trenuci u kojima pobjeđuju i trenuci u kojima odbijaju odustati. Lindsey, planine koje si osvojila nikada nisu bile veće od snage koju nosiš. Nastavi se boriti. Legende se uvijek uzdignu', poručio joj je, piše Story.