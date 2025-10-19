Trebali su proslaviti prvu godišnjicu: Mladi bračni pronađen mrtav u autu uz cestu, obdukcija otkrila što im se dogodilo

Rachel Dumovich (29) i njezin suprug Brandon Dumovich (30) bili su pronađeni mrtvi u vozilu uz cestu u Illinoisu, neposredno prije ponoći 6. listopada. Preliminarni rezultati obdukcije sada su otkrili da su oboje zadobili kobnu prostrijelnu ranu glave, prenosi Daily Mail.

Automobil para iz Wisconsina, s uključenim svim žmigavcima, uočio je policajac. Kad je prišao vozilu, pronašao ih je mrtve. Rachel je bila na mjestu vozača, a Brandon na suvozačevu sjedalu. Vlasti su te večeri nakratko izdale upozorenje obližnjim stanovnicima da ostanu u svojim domovima, prije nego što su priopćile da ipak ne postoji daljnja prijetnja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Trenutačno sve upućuje na to da je riječ o izoliranom slučaju te nema dokaza da postoji bilo kakva opasnost za javnost - navela je policija.

Načelnik policije Tyson Bauman je nakon pronalaska tijela izjavio kako se razmatra mogućnost da je riječ o ubojstvu, nakon kojeg je slijedilo samoubojstvo, ali da svi detalji slučaja još nisu poznati. Ured mrtvozornika okruga McHenry naknadno je potvrdio da su oboje imali po jednu prostrijelnu ranu glave.

Rachel i Brandon pronađeni su par dana prije nego što su trebali proslaviti svoju prvu godišnjicu braka. Upoznali su se kad je Rachel imala 12 godina, nakon što mu je ukrala parfem iz ormarića i pobjegla. Ponovno su se povezali u odrasloj dobi nakon 15 godina prijateljstva.

Vjenčali su se 12. listopada 2024. godine na jezeru Big Cedar Lake u Wisconsinu. Istog dana kad su pronađeni mrtvi, Rachel je na svom Facebook profilu promijenila profilnu sliku i objavila selfie s Brandonom. Objavila je i fotografiju s njihova putovanja u Grčku, uz opis: “Uvijek u potrazi za zalascima sunca. Voljela bih da smo opet u Grčkoj!”. Policija ih je pronašla te noći, prenosi Jutarnji list.

U osmrtnici Brandona navodi se da je služio u američkoj mornarici kao časnik nižeg ranga. Opisan je kao osoba s “iznimnom sposobnošću podići raspoloženje i okupljati ljude”. Nije bilo spomena njegove supruge.

Ni Rachelina osmrtnica nije spominjala Brandona. U njoj je opisana kao “borac i odana prijateljica s izraženim osjećajem za empatiju, pravednost i društvenu odgovornost, uvijek na strani onih koji nemaju glas”. Radila je kao voditeljica ljudskih resursa.

Istraga je i dalje u tijeku.