TREBALI BISMO SE ZAMISLITI Na Čiovu pronašli guma kao u boksu Ferrarija, ronioci izvukli tone škovaca!

Dok se mi polako spremamo za ljetni šušur, podmorje Čiova – točnije Mastrinke i Arbanije – jučer je prošlo kroz pravu „generalku“. Ispred hotela Sveti Križ održana je prva ovogodišnja velika ronilačko-ekološka akcija čišćenja podmorja u organizaciji Turističke zajednice grada Trogira, Grada Trogira i agencije Seastorm Rental.

Tradicionalno, uoči sezone i Dana planeta Zemlje, okupila se ekipa koja se ne boji zavrnuti rukave, a mi smo napravili đir uz more i popričali s onima koji su najviše „potegnuli“.

Ekipa sa svih strana: „Dajemo ruke“ za čisto more

Bilo je tu svita od svukuda, a ronioci su stigli i iz susjednih država. Danijela Marić iz Ronilačkog kluba Mostar kaže da su tu svake godine:

„Evo i mi svake godine dolazimo pomoći, dati ruke. Nadamo se da ćemo i nastaviti tako. Nas je došlo 12 ovaj put, nekad nas bude više, nekad manje, kako se uspijemo posložiti. Mi volimo ove ekoakcije, uživamo u ovome i drago nam je napraviti nešto dobro. To je to.“

Malo dalje susrećemo ekipu iz Splita. Ivan Zverković, dopredsjednik Ronilačkog kluba Zenta, doveo je svoje ljude:

„Lipo smo došli malo u ekoakciju za početak godine, očistiti plaže i tako. Ima nas osam, od najstarijeg do najmlađeg. Ja sam tu najmlađi, ovi drugi su stariji, to se i vidi,“ smije se Ivan.

Na pitanje kakav je danas ronilački život i ima li mladih, Zverković iskreno kaže:

„Zainteresiranih ima, ali sve manje. Malo im je to teško, lakše im je davati po mobitelu. Ovdje treba nositi boce, treba zaroniti, oprati opremu, triba svašta raditi. Fizički triba raditi.“

Podstrana u akciji: „Kod nas je čisto, ali more je zajedničko“

Stigli su i naši susjedi iz Podstrane. Jozo Rosso iz Ronilačko-ekološkog društva Podstrana ponosno ističe da mu nije teško potegnuti do Trogira:

„Ovo je već četvrtu godinu da dolazimo u Trogir pomoći u čišćenju mora i u ekološkoj akciji. Nas je deset iz kluba, sve mlađa ekipa, ja sam najstariji. To znači da se ulaže u mladi kadar – radimo na pomlatku intenzivno i ljudi ima, članova imamo četrdesetak. Inače, općina Podstrana je relativno dosta čista, ljudi su osviješteni ekološki maksimalno. Radimo tri ekoakcije godišnje, najveći problem imamo u Lučicama, a ostale plaže su stvarno čiste.“

Među mladim snagama sreli smo i Nikolu Jurića, studenta prve godine biologije i tehnologije mora u Splitu:

„Položio sam tečaj prije godinu dana i od tad sam na skoro svakoj ekoakciji. Osjećaj u ronjenju je meni odličan, vidiš nešto što ne može baš svaki čovjek. Treba iskustva, ali stvarno je lipo roniti na bocu.“

Organizatori iznenađeni: „Bilo je guma kao u boksu Ferrarija!“

Glavni organizator, Ivan Paraman iz agencije Seastorm Rental, nije krio zadovoljstvo odazivom, ali ni šok onim što su našli na dnu:

„Ocjena je 5 od 5! Bija je veliki odaziv, oko 150 ronioca iz raznih gradova – od Slavonije, Vukovara, Osijeka, pa do Bosne. Izvadili smo veliku količinu krupnog otpada u dvi velike baje. Iskreno, nismo očekivali toliku koncentraciju otpada na ovoj lokaciji, ali situacija je znatno drugačija od onoga što planiramo i mislimo.“

Paraman je najavio da za sve goste koji su potegnuli izdaleka u nedjelju organiziraju nagradni zaron na lokaciji Jelinak, gdje se nalazi podvodni muzej i potopljeni avion Jastreb.

Direktor TZ-a: „Pritisak turizma je ogroman“

Marin Piveta, direktor TZ Trogira, naglasio je važnost ovakvih akcija koje TZ redovito provodi prije nego krene ljetni šušur:

„Preko 150 sudionika čisti Mastrinku i Arbaniju. Vidite i sami koliko tu ima materijala i otpada. Grad Trogir ulaže u komunalnu infrastrukturu i razdvajanje otpada, ali turistička sezona uzrokuje dodatne pritiske. Broj ljudi se utrostruči i te količine otpada znaju biti neizdržive. Ova akcija je samo jedna promocija da poradimo na svijesti, jer je ovo naš najvrjedniji resurs.“

Poruka za kraj od onih najmlađih

Na samom kraju sreli smo i najvrjednijeg sudionika – malog Ivana Bašića iz Trogira. Iako mali, Ivano je bio tu za pomoć svom mistu:

– „Je li ti drago pomagati?“ – „Da.“

– „Jesi pomagao izvlačiti gume?“ – „Da.“

Njegova majka, koja je došla s ekipom iz DVD-a Trogir, dodaje:

„Nama je drago što se ovo održava svake godine, uvijek uskačemo. Ima dosta gostiju i ronilaca sa strane.“

Sve u svemu, Čiovo je danas čišće za par tona smeća, a ronioci poručuju da se svi skupa moramo duboko zamisliti o podmorju i EKO svijetu koji ostavljamo svojoj djeci. Mi smo svoje odradili uz veliku podršku Turističke zajednice grada Trogira, sad je red na vama da more ostane plavo!